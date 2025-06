El Gremi de la Construcció del Vallès es proposa impulsar la seva representació institucional

El Gremi de la Construcció del Vallès es proposa impulsar la representació institucional, la lluita contra l’intrusisme, l’assessorament especialitzat a les empreses i la millora de la comunicació sectorial com a objectius estratègics per aquest 2025. Així ho ha acordat aquest dimarts l'entitat en el marc de la seva trobada sectorial anual a la seu de la patronal Cecot, una sessió que ha combinat l’Assemblea General Ordinària amb una ponència especialitzada centrada en el potencial transformador de la intel·ligència artificial en la construcció.

El gremi ha fixat com a prioritat mantenir una representació activa en diferents marcs de representació institucional, "defensant polítiques laborals, fiscals i econòmiques que garanteixin la supervivència i la competitivitat de les empreses". Aquesta tasca es complementarà amb "una interlocució constant i proactiva amb l’Ajuntament de Terrassa a través de la taula tècnica conjunta amb col·legis professionals", expliquen en un comunicat. Paral·lelament, indiquen que es reactivaran les reunions de la Taula d’Intrusisme per combatre el frau i l’economia submergida que afecten el sector.

Un altre dels objectius clau és promoure espais de trobada i "networking". Amb aquest propòsit, el gremi ha anunciat el llançament per a la tardor dels “esmorzars en xarxa”, un format periòdic de trobada que vol facilitar la col·laboració entre socis, la generació de sinergies i la creació de col·laboracions “km 0”. "Aquestes iniciatives busquen potenciar el treball conjunt i l’intercanvi de serveis i recursos entre empreses locals, fomentant un creixement més sostenible i proper", assenyalen.

Durant l’assemblea s’ha destacat també el reforç de l’àrea d’assessorament sectorial, amb la recent incorporació de Núria Fité, que, juntament amb Joan Boada, oferirà suport tècnic de proximitat a les empreses associades.

El president del gremi, Toni Palet, ha subratllat que “continuarem liderant iniciatives que millorin la qualitat del treball i la competitivitat de les empreses, mantenint una interlocució constant amb l’administració local per resoldre els reptes municipals que afecten el sector”.

Un dels moments més destacats de la jornada ha estat la intervenció d’Aleix Porta, CEO de Liquid Lab i expert en innovació i digitalització, qui ha exposat com la intel·ligència artificial pot transformar la planificació, la gestió de riscos i l’eficiència de les obres. Porta ha traslladat una visió estratègica sobre les oportunitats i reptes que suposa la incorporació de la IA en processos com la planificació d’obra, la predicció de riscos, la gestió de recursos o l’automatització destacant que “la IA ja no és una promesa de futur, sinó una eina de competitivitat”.