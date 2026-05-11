El Gremi de Recuperació de Catalunya s’adhereix a la Cecot

La Cecot i el Gremi de Recuperació de Catalunya han formalitzat un acord pel qual el gremi s’integra com a nou col·lectiu empresarial de l’entitat terrassenca, amb l’objectiu d’enfortir la representació institucional del sector i millorar la competitivitat de les empreses dedicades a la recuperació i el reciclatge, explica en un comunicat la patronal.
La signatura del conveni s’ha fet a la seu de la Cecot a Terrassa, amb la participació del president de la patronal, Xavier Panés, i el president del Gremi, Xavier Riba. L’acord suposa l'accés del gremi a la representació institucional i a l’ecosistema de serveis de la patronal.
En el marc de la signatura, Panés ha destacat que la integració del sector de la recuperació reforça “la voluntat d’integrar activitats estratègiques per al desenvolupament econòmic i la sostenibilitat”, i ha subratllat el paper clau d’aquest àmbit dins el model d’economia circular.
Per la seva banda, Riba ha remarcat que l’adhesió permetrà al gremi “oferir més recursos i suport als nostres agremiats, accedir a nous serveis i enfortir la nostra capacitat de defensa i representació en un entorn cada cop més exigent i competitiu”.
El Gremi de Recuperació de Catalunya agrupa més de 320 empreses i representa prop del 70% del sector al país, gestionant més del 90% del material recuperat.
A més de la integració a la Cecot, el gremi col·labora amb iniciatives com Reempresa, HelpEmpresa i l'Autcat, orientades a la continuïtat empresarial, l’assessorament i la defensa dels autònoms.
L'adhesió s’emmarca en l’estratègia de la Cecot d’ampliar la seva base associativa amb "col·lectius representatius de sectors estratègics, reforçant així la seva capacitat de generar sinergies, compartir coneixement i impulsar la competitivitat empresarial des d’una visió transversal". "Cada nova entitat que s’incorpora a la Cecot ens permet reforçar una xarxa empresarial més sòlida, connectada i preparada per afrontar els reptes econòmics i socials, compartint coneixement i generant noves oportunitats”, conclou Panés.