Cites ràpides versus processos que s'eternitzen: el repte de trobar l'encaix entre candidat i empresa

Trobar feina continua sent complicat per a molts candidats, però les empreses també reconeixen dificultats per cobrir vacants i retenir perfils que encaixin. La necessitat d’agilitzar els processos de selecció i la importància creixent de l’actitud per sobre del currículum han marcat bona part de les opinions dels participants a la segona edició de la jornada Speed Job Dating “Anem per feina”, celebrada aquest dijous a Parc Vallès.
La iniciativa, basada en entrevistes ràpides de cinc a deu minuts entre empreses i candidats, està reunint desenes de persones en recerca activa de feina i companyies amb processos de selecció oberts. La primera edició de la jornada, celebrada l’any passat, va registrar 709 candidats i 308 entrevistes, amb 107 llocs de treball oferts per 17 empreses participants. A 30 de maig de 2025, s’havien confirmat 10 contractacions directament derivades de la trobada.
En aquesta segona edició, la iniciativa busca consolidar aquest model de trobada directa entre oferta i demanda laboral, amb la voluntat de reforçar els punts de connexió ja detectats en l’edició anterior.
Entre els candidats d'enguany, la Karen Mujica, de 24 anys, busca una oportunitat al sector farmacèutic després d’acabar unes pràctiques. Considera que avui les empreses valoren cada vegada més aspectes personals que van més enllà de la formació acadèmica i alerta que "hi ha molta gent que té molts títols però poques habilitats transversals”. Alhora, sosté que en formats ràpids com el d’aquest dijous és important saber transmetre confiança i actitud des del primer moment.
La jove explica que s’havia preparat les entrevistes practicant davant del mirall i simulant converses. “Sintetitzar la teva vida laboral en minuts” és, segons ella, la part més complicada. Tot i així, prefereix aquests formats davant dels processos tradicionals –lamenta que avui molts hagin quedat en mans de filtres automatitzats i eines d’intel·ligència artificial que descarten currículums "en zero coma"– perquè permeten tenir un contacte més directe amb les empreses. “És més humà”, defensa.
Una opinió similar comparteix Mabel Lao, de 61 anys, que porta tres anys buscant feina després d’haver treballat durant dècades en atenció al client i administració. Lao denuncia que molts currículums “es queden fora” abans d’arribar a una persona real. “Fan uns escombrats mega bèsties”, lamenta en referència als filtres automatitzats. La candidata critica que avui es dona molt pes als requisits formatius i reivindica que per a ella "el grau és l’experiència”. Alhora, considera que entrevistes com les d’aquest dijous permeten “donar la cara” i explica personalment què pot aportar un candidat.
La visió més crítica amb el format l'ha posat Josep Antoni Sainz, comercial de 56 anys a l’atur des de fa un any. Considera que trobar feina avui és “moltíssim més difícil” perquè “tot va per internet” i costa arribar a una entrevista real. Tot i preferir el contacte cara a cara, admet sentir-se poc convençut pel model de cites ràpides. “En cinc minuts no és possible conèixer una persona ni les seves capacitats”, assegura.
Per la seva banda, Ainhoa Garcia, de 26 anys, ha admès les dificultats que molts joves tenen a l’hora d’afrontar entrevistes laborals. “El que em fa més por i més vergonya són les entrevistes”, reconeix. Així, Garcia explica que fins ara ha treballat sobretot a través d’empreses de treball temporal perquè li faciliten accedir a feines puntuals sense haver de passar per processos de selecció llargs.
Des del costat de les empreses, Natalia Núñez, responsable de selecció de l'empresa de recursos humans Persona Service, assegura que el mercat laboral ha fet un gir després de la pandèmia. “Abans escollia l’empresa i ara escull el candidat”, afirma.
Segons Núñez, moltes empreses perden talent perquè allarguen excessivament els processos de selecció. “Si tens una necessitat, per què no la pots cobrir en una setmana si el candidat t'agrada?”, es pregunta. La responsable de selecció explica que sovint les empreses volen comparar perfils durant setmanes i acaben perdent els candidats que inicialment els encaixaven.
D'altra banda, defensa formats com el de Parc Vallès perquè permeten veure “com es mou la persona, el llenguatge no verbal i com es ven”. De fet, admet que les empreses valoren cada vegada més l’actitud i la iniciativa dels candidats.
Des de Kern Pharma també reconeixen que els processos de selecció han evolucionat i que avui el component actitudinal té molt més pes. Verónica Martín, de l’àrea de persones de la companyia, assegura que ara es busca sobretot “que la persona aporti valors, competències i ganes de treballar” i que aspectes com aquests es poden detectar ja, menys o menys, en entrevistes ràpides com les d'aquest dijous. D'altra banda i relacionat amb la durada del procés, la tècnica de selecció Paula Morillas ha afegit que "nosaltres fem una única entrevista perquè no volem que la gent perdi temps” i ha destacat la importància de donar resposta als candidats, tant si continuen en el procés com si no.
Una idea similar comparteixen des de l’hotel Terrassa Confort. El cap de recepció, Xavi Horta, ha explicat que avui el que més es valora és “les ganes d’aprendre i treballar”. La directora de l’establiment, Pilar Arnas, ha admès que en cinc minuts no es pot conèixer completament una persona, però sí detectar si pot encaixar amb l’empresa. “És un tastet”, ha resumit.
En conjunt, les experiències recollides a Parc Vallès apunten a un mateix escenari: candidats que sovint tenen dificultats per arribar a la primera entrevista i empreses que debaten com ajustar uns processos que, en alguns casos, poden allargar-se més del compte. Un desencaix que iniciatives com el Speed Job Dating intenten reduir amb contactes directes i immediats.