La Cecot demana a Paneque abordar la transició energètica com una política industrial

La Cecot vol que la transició energètica s'abordi com una política industrial per garantir un accés a l’energia competitiu per a les empreses. Així ho ha traslladat la patronal en una reunió de treball amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque.
La trobada va comptar també amb la participació de responsables de l’àmbit energètic de la Generalitat, com Marta Morera i Dani Pérez, així com dels membres de la Comissió d’Energia i Sostenibilitat de la Cecot, l’equip tècnic de l’Oficina per la Transició Energètica, representants d’empreses i professionals vinculats a l’àmbit energètic i industrial. Es va celebrar aquest dimecres a la tarda i, segons explica l'organització multisectorial en un comunicat emès aquest dijous, s'hi va abordar la visió que la transició energètica no es pot abordar únicament des d’una òptica energètica, sinó que ha de formar part d’una política industrial més àmplia, "en la mesura que implica una transformació profunda del model productiu equiparable a una nova revolució industrial", diu l'entitat. En aquest sentit, es va posar en valor el potencial de les energies renovables i la necessitat de continuar avançant en la seva implantació dins del mix energètic a Catalunya.
Oriol Xalabarder, president de la Comissió d’Energia i Sostenibilitat de la Cecot, va presentar el seu informe “Reptes de la transició energètica a Catalunya” i va insistir en la necessitat d’"avançar en la gestió del sistema elèctric i en mecanismes de flexibilitat de la demanda per evitar colls d’ampolla i facilitar la transició energètica de la indústria”, així com en aspectes relacionats amb el "greuge històric en el sobrecost dels peatges elèctrics en alta tensió que afecten determinades empreses industrials".
Durant el debat es va parlar de la importància de garantir un accés "àgil i adaptable" a la xarxa, de l’electrificació de la mobilitat i la necessitat de desplegar infraestructures de recàrrega suficients, així com impulsar l’emmagatzematge, l’autoconsum col·lectiu i l’ús de cobertes industrials com a eines per optimitzar la gestió energètica de les empreses. També es va posar sobre la taula la importància d’agilitzar tràmits i garantir estabilitat normativa per facilitar inversions.
La Cecot va posar de manifest el pes del sector industrial dins de la seva base associativa, i va subratllar que les decisions en matèria energètica tenen un impacte directe en la competitivitat de les empreses, la seva capacitat de creixement i la viabilitat de l’activitat productiva. En aquest context, el president de la patronal, Xavier Panés, va remarcat que “cal avançar cap a un model energètic que tingui en compte la realitat del teixit productiu i que permeti disposar d’energia a preus competitius com a condició indispensable per garantir la continuïtat i el creixement de la indústria”.
Segons el comunicat de la Cecot, la consellera va valorar positivament les aportacions de la patronal i els agents empresarials presents a la reunió i va expressar la voluntat de mantenir espais de diàleg estables oberts amb el teixit productiu per avançar en una transició energètica ordenada, eficient i alineada amb les necessitats del territori.