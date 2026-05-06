Fluidra arriba als 564 milions d'euros (+5,4%) en vendes fins al març

La multinacional vallesana del sector de les piscines i el wellness Fluidra ha iniciat el 2026 amb una evolució sòlida del negoci, amb creixement de vendes i beneficis durant el primer trimestre i amb el manteniment de les previsions per al conjunt de l’any. Segons ha informat la companyia, la facturació va arribar als 564 milions d’euros, un 5,4% més interanual a tipus de canvi constant.
L’increment s’ha sustentat en una contribució positiva tant del volum com del preu, i s’ha produït de manera generalitzada a totes les regions . En paral·lel, el benefici net va créixer un 6,4% fins als 46 milions d’euros, mentre que el resultat net ajustat es va situar en 61 milions, un 1,8% més.
Pel que fa a la rendibilitat, l’ebitda ajustat es va enfilar fins als 124 milions d’euros, un increment interanual de l'1,8% a tipus de canvi constant, la qual cosa suposa un marge del 22%. La companyia assenyala que aquest marge s’ha vist condicionat pel mix geogràfic i de producte, així com per la inflació i les inversions estratègiques, tot i que l’impacte s’ha compensat parcialment amb l’augment de preus i els estalvis derivats del pla d’eficiència.
En l’àmbit financer, la generació de caixa ha estat qualificada de “sòlida” gràcies a una gestió eficient del capital circulant. El deute net es va situar en 1.278 milions d’euros a finals de març, 57 milions menys que un any abans, i el palanquejament va millorar fins a 2,6 vegades, des de les 2,7 del març del 2025.
Per zones geogràfiques, Amèrica del Nord va registrar un creixement del 5%, impulsat pel guany de quota de mercat. El sud d’Europa va avançar un 6%, amb un comportament destacat a França i Espanya, mentre que la resta d’Europa va créixer un 4%. El negoci a la resta del món també va augmentar un 5%, amb el segment de piscina comercial com a principal motor.
El president executiu, Eloi Planes, ha destacat el “bon començament d’any” i ha subratllat que la companyia manté la confiança en les seves perspectives i les previsions per al conjunt de l'exercici. En aquest sentit, ha remarcat que de cara al futur la prioritat és executar l’estratègia amb consistència, combinar creixement orgànic i inorgànic i oferir una millora dels retorns sobre el capital a mitjà termini, en un entorn global que continua sent canviant.