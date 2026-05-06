Armengol rep l'aval dels accionistes del Sabadell: “No serem els més grans, però sí els més pròxims a les necessitats dels clients"

Marc Armengol Dulcet és ja oficialment el nou conseller delegat del Banc Sabadell. La junta general ordinària d’accionistes de l’entitat vallesana ha donat llum verda aquest dimecres, amb l’aprovació de tots els punts del dia, al nomenament del terrassenc, en substitució de César González-Bueno.
En el seu primer discurs, Armengol ha defensat que l’entitat es troba en el “moment” de fer un “nou salt” amb la “palanca de la tecnologia” i s'ha compromès a ser “el millor company de camí” per a tots els clients del banc. “No serem els més grans, però sí els més pròxims a les necessitats dels clients, els més ràpids a oferir solucions, i els més orientats a anticipar i proposar solucions innovadores en un període de canvis ràpids”, ha assenyalat.
El nou conseller delegat ha defensat que l’entitat està en un “gran moment”, però també ha advertit dels “riscos”. “El sector financer està immers, des de fa anys, en una transformació profunda que, lluny d’aturar-se, es troba en fase clara d’acceleració”, ha afirmat. En aquest sentit, ha apuntat que la tecnologia “està canviant la forma de fer banca” en un context de “creixent inestabilitat geopolítica”. “Això ens introdueix incertesa i ens obliga a prendre decisions amb més prudència, rigor i responsabilitat”, ha dit.
El flamant directiu, que està vinculat al Banc Sabadell des del 2002 i fins fa poc era el conseller delegat de TSB –la filial britànica venuda al Santander–, ha assegurat que assumeix el nou càrrec “amb confiança” i amb la “convicció” que el Sabadell “té un camí ple d’oportunitats”. “He tingut la sort de passar gran part de la meva carrera treballant en aquesta casa, que m’ha donat l’oportunitat de liderar projectes en diferents països, amb diferents rols i en diversos moments clau”, ha dit. Segons ha indicat, aquesta trajectòria li ha permès “entendre bé com funciona” el banc.
Al seu torn, el president del banc, Josep Oliu, ha agraït al conseller delegat sortint, César González-Bueno, la seva “contribució” durant l’opa del BBVA i l'ha felicitat per haver conduït el Sabadell “amb ambició i bon criteri cap al millor moment de la seva història”. Oliu ha dit a l’accionariat que el 2025 “no va ser pas un any senzill” i s'ha mostrat “molt feliç” de poder tornar a celebrar la trobada anual amb el projecte de l’entitat en solitari.
Per la seva banda, González-Bueno ha indicat que aquest dimecres començava una “nova etapa” pel banc i ha elogiat el seu successor, Marc Armengol. “Ets la persona idònia per liderar el camí”, ha dit. “Ets un gestor amb experiència contrastada, tant nacional com internacional. El teu desenvolupament al capdavant de TSB n’és una bona prova, tens visió estratègica i un profund coneixement tecnològic i comercial”, ha afegit.
En el seu últim discurs com a directiu del Sabadell, González-Bueno ha repassat els resultats del banc i ha agraït als accionistes la seva “confiança” per haver donat suport al seu projecte enfront del BBVA. El directiu ha assegurat que deixa la seva responsabilitat, però que continuarà vinculat com a accionista “durant molts anys” perquè l’entitat vallesana té un “gran projecte”.