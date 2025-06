El Vallès Occidental es manté com la segona comarca catalana més competitiva

El Vallès Occidental es manté un any més com la segona comarca catalana més competitiva, per darrere del Barcelonès i per davant del Baix Llobregat. Així ho indica l'informe de l’Índex FEGP de Competitivitat Comarcal, un estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) presentat recentment a la seu de Foment del Treball.

L’estudi analitza la posició de les 43 comarques catalanes a partir de més de 50 indicadors agrupats en 10 dimensions i utilitza una mètrica per la qual una comarca que presentés els millors paràmetres possibles en tots els indicadors obtindria una puntuació final de 100 en l’Índex i la que menys un 0.

L'informe confirma l’estabilitat de les comarques metropolitanes al capdavant del rànquing. Dona una puntuació de 76,6 al Barcelonès, una de 55,1 al Vallès Occidental i una altra de 52,4 al Baix Llobregat.

La patronal penedesenca asssenyala que el Vallès Occidental destaca per la potència industrial, una bona dotació d’infraestructures i una base formativa consolidada. La lleugera davallada experimentada de la puntuació respecte de l'any anterior (quan va obtenir 56,4 punts) "no compromet la seva posició, però evidencia la necessitat de continuar apostant per la transformació tecnològica i la sostenibilitat", diuen des de la Federació Empresarial del Gran Penedès.

El Baix Llobregat retalla distàncies

El Baix Llobregat, que tanca el podi, ha retallat distàncies amb la nostra comarca respecte de l'informe anterior "gràcies al dinamisme emprenedor i a la creació sostinguda de llocs de treball, així com per la seva bona connexió amb els principals centres de consum i producció". Mentre que l'any anterior la diferència entre una comarca i altra era de 3,3 punts, en l'informe presentat enguany s'ha reduït a 2,7.

Segons els impulsors de l'Índex FEGP, el Vallès Occidental es va mantenir el 2024 com una de les comarques amb més pes en l’estructura econòmica catalana, gràcies a una combinació d’actius consolidats i capacitat d’adaptació. Destaca especialment per la seva "excel·lent" disponibilitat de sòl per a l’activitat econòmica —on continua liderant el rànquing comarcal amb una puntuació de 74,1—, així com per una infraestructura "funcional i potent" al servei de l’activitat empresarial, assenyala la patronal penedesenca.

La comarca manté posicions destacades també pel que fa al volum de mercat i d’activitat, en un context on l’economia mostra símptomes de dinamisme renovat. La seva estructura productiva diversificada, la presència d'indústries d'alt valor afegit i els nivells elevats de connectivitat viària i digital reforcen el seu atractiu per a projectes empresarials i inversions, diu la Federació Empresarial del Gran Penedès.

A més, els indicadors d’ocupació i creació d’empreses experimenten una evolució positiva, especialment pel que fa a la variació interanual de l’activitat empresarial, que millora significativament. El creixement del nombre de societats constituïdes i la consolidació del sector de serveis avançats apunten cap a un entorn empresarial actiu i en transició cap a activitats més intensives en coneixement.

Tanmateix, el deteriorament de la posició relativa en sostenibilitat social i mediambiental "alerta sobre desequilibris que poden comprometre la competitivitat futura", indiquen. Tot i que s’han registrat millores en la recollida selectiva i la reducció d’alguns consums industrials, la comarca segueix en posicions baixes en aspectes com el coeficient de residus, la densitat de residus industrials o la valorització dels mateixos. També s’observa un empitjorament en la taxa d’atur registrat i una caiguda en la posició relativa d’alguns indicadors educatius.

Pel que fa a la qualificació dels recursos humans, tot i mantenir una posició elevada, alguns indicadors registren retrocessos, com ara la taxa d’escolarització als 17 anys o el percentatge de directius i tècnics, "fet que pot tenir un impacte a mitjà termini sobre el capital humà disponible per a sectors intensius en coneixement", s'alerta.

Ara bé, malgrat aquests reptes, el Vallès Occidental millora en termes de població i mercat, amb una recuperació clara en la variació interanual de la població i un lleuger increment dels habitatges iniciats. "Això, combinat amb el teixit productiu consolidat i el suport d’unes bones infraestructures, configura un escenari favorable per continuar avançant cap a un model econòmic més sostenible i innovador", diu la patronal.