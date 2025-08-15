El fisioterapeuta de Terrassa Joaquín Peñalver avisa: "No hem d'abusar de les xancletes"

Les xancletes són percebudes com un calçat idoni per a l'estiu. I no és ben bé així. Són còmodes, fresques i perfectes per a caminar sobre la sorra o anar de la piscina a l'aigua. El fisioterapeuta terrassenc Joaquín Peñalver, però, alerta sobre el perill d'abusar-ne. En les seves xarxes socials, Peñalver subratlla que aquest tipus de calçat no està dissenyat per a més que per a moments específics. Assegura que l'abús de les sabatilles de platja pot tenir conseqüències per a la nostra salut.
Peñalver comença el seu vídeo amb un to irònic però directe: ”Què et creus que ets, un massai amb aquestes sabatilles?” Amb aquesta frase, el fisioterapeuta fa un anomenat d'atenció sobre l'ús excessiu de les xancletes. Encara que són còmodes i pràctiques, no estan pensades per a ser usades durant llargues caminades o en activitats quotidianes. El seu ús ha d'estar limitat a situacions específiques com la piscina o la platja, i no com a calçat habitual per al dia a dia.
I afegeix: "Són només per a la piscina, per a la platja, per a dutxar-se... i res més”. El fisioterapeuta aclareix que les xancletes haurien de ser vistes com una peça limitada a uns certs entorns, no com un calçat “tot terreny” per al dia a dia.
El principal risc d'abusar de les xancletes, segons Peñalver, és la falta de suport que tenen. Les xancletes tenen una sola plana i minimalista, la qual cosa provoca que els peus treballin de manera incorrecta en caminar. Això pot derivar en una sèrie de problemes musculoesquelètics, que van des de dolors lleus fins a lesions més serioses.
“Us recordeu d'aquell lligament lateral intern que no et feia mal? Et recordes d'aquella tendinopatia d'Aquil·les que ja t'havia marxat? Et recordes d'aquella fasciïtis plantar, que ja havies superat? Són aquí, han arribat per a recordar-t'ho”, adverteix Peñalver. L'abús de les sabatilles de platja no sols pot reactivar velles malalties, sinó que també pot causar noves lesions a causa de la inestabilitat i el mal alineament que generen al peu i la cama.
Cal fer-ne un bon ús
Peñalver no està en contra de les xancletes, sinó del seu ús prolongat i inapropiat. Segons ell, la clau està a utilitzar-les amb moderació i en el context adequat. Les xancletes són perfectes per a la platja, la piscina o les dutxes, però no haurien de convertir-se en el calçat habitual per a activitats quotidianes com caminar per la ciutat o fer compres.
El missatge final de Peñalver és clar: cuidar els nostres peus és essencial per a mantenir la nostra salut a llarg termini. Les sabatilles de platja, per molt còmodes que siguin, no ofereixen el suport necessari per a caminar de manera adequada durant moltes hores. Si no anem amb compte, podem acabar pagant el preu amb dolor, lesions o fins i tot problemes crònics.
El fisioterapeuta ens recorda que, igual que no menjaríem gelat cada dia, no hauríem d'usar xancletes tota l'estona. La moderació és la clau, i si som conscients de com usem aquest tipus de calçat, podem evitar que problemes com la tendinitis o la fasciïtis plantar tornin.