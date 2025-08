Els accionistes del Banc Sabadell avalen la venda de TSB

Els accionistes del Banc Sabadell han avalat aquest dimecres la venda de la filial britànica TSB amb un 99,6% dels vots. L'operació, valorada en més de 3.300 milions d'euros, s'ha votat en la primera de les dues juntes d'accionistes extraordinàries que se celebren aquest dimecres a la Fira de Sabadell, cites amb la participació més alta dels últims vint anys. La jornada ha servit perquè l'entitat defensi la bondat de la sortida del Regne Unit en plena opa per part del BBVA tot dient que es produiria independentment de com acabi l'operació. Tal com ha detallat el president del Sabadell, Josep Oliu, es preveu concloure la venda de TSB al Banc Santander al primer trimestre del 2026, tot i que el termini es pot allargar si hi ha acord entre les parts.

"La proposta (de venda de TSB) és independent de l'opa i es proposaria tant en el context actual com en un context sense opa per la seva clara aportació, que és beneficiosa pel banc i els accionistes", ha remarcat Oliu. En aquest sentit, ha ressaltat que la venda de la sucursal al mercat britànic inclou una contraprestació "inicial" de 3.098 milions d'euros que pot incrementar-se en funció de l'evolució que experimenti el banc fins al final del procediment. "Al banc estimem que el preu definitiu de les accions podria situar-se en, aproximadament, 3.361 milions", ha apuntat.

Segons ha exposat Oliu, la venda de TSB està encara subjecte a l'obtenció per part del Santander de les autoritzacions dels òrgans reguladors bancaris del Regne Unit i Europa (BCE). Amb tot, s'espera que la venda pugui conclou al primer trimestre de 2026, tot i que si l'1 de juliol encara no s'ha acabat, es pot convenir "de comú acord" una ampliació del termini.

Diversos interessats per TSB

Tal com ha relatat Oliu en la seva intervenció davant dels accionistes, TSB es va comprar per 1.700 milions de lliures l'any 2015, una compra que es va veure sacsejada pel Brexit i per alguns problemes del sistema operatiu. Davant d'això, el banc va aplicar-hi un pla per millorar-ne l'eficiència i rendibilitat que va començar a donar resultats positius en anys posteriors.

Segons ha explicat Oliu, des del 2021 havien rebut diverses mostres d'interès d'entitats que volien comprar el TSB, propostes informals que no s'havien atès. "Recentment, els bons resultats de TSB i les condicions del mercat britànic havien posat a la nostra filial al punt de mira dels grans bancs d'aquell país, de manera que es van rebre noves manifestacions d'interès, algunes molt concretes i interessants", ha revelat.

Davant d'aquestes ofertes, el Sabadell va obrir un "procés competitiu restringit" dirigit a les entitats que ja s'havien interessat anteriorment. Aquest camí va acabar amb ofertes "vinculants" amb un valor "significatiu" que es va concretar amb l'oferta del Banc Santander, entitat amb una enorme presència al mercat britànic des de fa anys, quan va comprar Abbey.

"El consell ha estimat que l'operació és beneficiosa per l'entitat i els accionistes, ja que permet executar una desinversió en un moment particularment propici, tornant capital als accionistes i focalitzant el banc al seu projecte central, el desenvolupament al mercat espanyol", ha apuntat Oliu. Així mateix, ha dit que la venda de TSB representa un múltiple d'1,5 vegades el valor en llibres del banc, superior a l'1,2 que és habitual al mercat britànic.

"Constitueix una oportunitat d'executar la desinversió en un moment particularment propici, cristal·litzant un valor significatiu", ha insistit el president del Sabadell tot dient que els assessors financers de l'operació han recolzat la proposta ressaltant que el preu és "raonable" pels interessos de l'entitat catalana. A més, ha dit que l'operació és positiva perquè aporta un dividend extraordinari als accionistes, decisió que encaixa amb l'objectiu de remunerar més als propietaris del banc quan el capital no sigui necessari per finançar el creixement del banc.

Posició dels accionistes

La junta extraordinària celebrada a Sabadell aquest dimecres ha comptat amb la intervenció de diversos accionistes, que han recolzat públicament la venda de TSB i han avalat la gestió de la direcció del banc d'ençà de l'anunci de l'opa del BBVA. En el cas de l'accionista Joan Bril ha dit que la venda de la filial britànica, que va donar problemes en el passat, s'ha convertit ara en un "escut" contra l'operació llançada des del BBVA.

Per la seva banda, l'accionista Josep de Marfà ha destacat que alguns petits accionistes feia anys que defensaven la venda del TSB, operació que ara és molt més adequada que fa un temps per l'import que s'ha pactat amb el Banc Santander. "El nostre vot és, evidentment, afirmatiu", ha indicat abans de proclamar que el "Sabadell a Sabadell".