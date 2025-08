Labiana obté una xifra de negoci de 39,2 milions fins al juny, un 12% més

El laboratori farmacèutic Labiana, originari de Terrassa i que manté a la ciutat la planta de fabricació i les oficines comercials de la societat Labiana Life Sciences (la seva divisió de salut animal), ha obtingut una xifra de negoci de 39, 2 milions d’euros en el primer semestre de l’any 2025. Així consta en l’avanç de les principals magnituds del compte de resultats consolidat no auditat remès per la plataforma de salut el passat divendres, 1 d’agost, a BME Growth, mercat on cotitza des de finals de juny del 2022.

Aquests més de 39 milions d’euros suposen un increment d’un 12% respecte del mateix període de l’any passat. Entre el gener i el juny del 2024, la xifra de negoci de Labiana va ser de 35,1 milions d’euros.

D’acord amb el mateix document publicat divendres, la companyia ha tancat la primera meitat del 2025 amb un ebitda ajustat –benefici abans d’impostos, despeses financeres, depreciacions i amortitzacions deduint les despeses extraordinàries derivades del procés Miralta, del procés de desinversió de Sèrbia, de processos de cerca de finançament, així com de factures no aprovisionades a anys anteriors– de 7,7 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement del 17% respecte del mateix període del 2024.

Segons Labiana, aquests nombres mostren una continuïtat en el creixement experimentat en l’exercici anterior de la companyia, que el 2024 va facturar 66,26 milions d’euros, un 13,3% més que l’any anterior.