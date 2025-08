Manipulacions del mercat pel canvi de paradigmes econòmics

Els canvis de paradigmes econòmics que ens està portant l’era Trump, podem resumir-los en la finalització de les relacions multilaterals internacionals duradores, que perseguien l’extensió d’una millora en la prosperitat mundial. S’han substituït aquestes relacions per relacions bilaterals, on la premissa principal ha migrat cap a una seguretat mundial, que no vol dir pau. Les polítiques de la força, les amenaces, xantatges i aranzels tendeixen a una desglobalització, que, juntament amb l’anterior, està duent a l’increment de la incertesa, de la volatilitat en els mercats i de la inflació, i a un menor creixement econòmic i prosperitat mundial. Aquesta situació augura un cicle econòmic de més curta durada que els precedents, però amb moviments més intensos i sobtats, fet que condicionarà tant les inversions com la mateixa economia.

L’altra conseqüència del canvi de paradigma és la desconfiança entre els països dels grans blocs, especialment amb els EUA, que està portant a una disminució de fluxos monetaris internacionals cap als EUA, una reorientació de les reserves de divises mundials que defugen del dòlar, per anar a altres valors com l’or o altres monedes. Aquest moviment està conduint a una caiguda en la valoració del dòlar nord-americà, a l’increment del deute i les pors sobre l’estabilitat del sistema monetari fiduciari. Estan perdent qualificació de risc al deute americà, i per tant els bons sobirans augmenten la seva rendibilitat.

Tot aquest panorama fa que a hores d’ara els mercats es moguin segons les decisions polítiques i, per tant, han deixat forats on hi ha certa manipulació dels mercats.

Sembla, doncs, que aquesta situació afectarà determinats sectors i a diferents àrees geopolítiques de manera diferent. Així, cap espai geopolític voldrà dependre d’un altre espai diferent, en aspectes com la tecnologia, la seguretat, les comunicacions, les matèries primeres i l’energia, i, per tant, la desglobalització es reforçarà i portarà creixement als sectors avui deficitaris en cada àrea geopolítica, havent-se trencat els llaços més ferms i més antics dins del bloc anomenat occidental.