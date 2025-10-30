Estratègia, lideratge i finançament: el talent emprenedor es dona cita a Terrassa

Terrassa acollirà dimecres vinent, 5 de novembre, una nova edició de “The Future Makers’ Forum”, la jornada anual d’impuls a l’emprenedoria que organitza la Cambra de Comerç de Terrassa. A partir de les 9.30 hores, prop d’un centenar d’emprenedors es reuniran a l’auditori de la seu cameral per compartir experiències, aprendre i generar connexions professionals.
L’acte comptarà amb la participació de Cinta Lacasa, consultora i experta en estratègia i lideratge, que oferirà la conferència “Emprendre amb (més) èxit”, inspirada en el seu llibre homònim i basada en la seva metodologia “Holístic Expansion”. Lacasa compartirà eines pràctiques i experiències personals sobre com posar en marxa o consolidar un projecte empresarial amb garanties. Amb més de 25 anys d’experiència en direcció i estratègia empresarial, Lacasa és una ponent de referència en els àmbits de la innovació i el desenvolupament executiu.
Fòrum per finançar i fer créixer idees
La jornada inclourà també una taula rodona sobre fórmules de finançament per a projectes emprenedors, amb la participació de tres perfils amb experiència i projectes propis, així com un expert en finançament de projectes emprenedors:
- Ferran Jaime, fundador i CEO de Terra Nova World (productora audiovisual)
- Jose Jarque, director del Centre d’Empreses DayOne de CaixaBank a Barcelona
- Raquel Entrena, cofundadora de Kreative Tandem (estudi de branding i disseny web)
- Alba Pineda, fundadora de La Lateral (assistent virtual)
A més, estudiants de l’Escola de Negocis de Sant Cugat (ESN) també hi prendran part per viure de prop l’experiència emprenedora i connectar amb el teixit empresarial.
Inspiració i networking
Segons Montse Junyent, responsable d’Emprenedoria de la Cambra de Comerç de Terrassa, “volem que la jornada sigui un fòrum on compartir eines pràctiques per a persones amb idees de negoci i projectes en fases inicials”. La trobada començarà amb una dinàmica participativa per posar a prova els coneixements sobre emprenedoria dels assistents i es clourà amb una sessió de networking i aperitiu relacional, pensada per afavorir les sinergies entre emprenedors, inversors i agents de l’ecosistema local.