L'agència polonesa PARP s'interessa pel servei HelpEmpresa de la Cecot

Una delegació de la Polish Agency for Enterprise Development (PARP) ha visitat la seu de la Cecot a Barcelona per conèixer de prop els serveis HelpEmpresa i Reempresa, així com altres iniciatives catalanes orientades a la prevenció de la insolvència i al reforç de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses. L’objectiu de la visita ha estat identificar bones pràctiques transferibles que permetin a Polònia enfortir la seva xarxa de suport empresarial.
La Polish Agency for Enterprise Development (PARP) és una entitat pública polonesa que dona suport a les petites i mitjanes empreses, emprenedors i iniciatives d’innovació. Implementa programes de la Unió Europea i del govern de Polònia per fomentar el desenvolupament econòmic, la competitivitat i la transformació digital del teixit empresarial.
“Ha estat una trobada molt enriquidora per ambdues parts”, ha destacat Laura Sallent, directora d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot i responsable de HelpEmpresa. Durant la sessió, David Pomés, coordinador del servei, ha presentat les principals línies d’actuació de la Cecot en matèria d’emprenedoria, consolidació i suport a empreses en dificultats. "Hem aprofundit en els serveis que oferim a empreses vulnerables, especialment en detecció precoç de problemes financers, assessorament personalitzat i acompanyament per evitar processos d’insolvència o tancament”, ha dit.
La delegació de la PARP, encapçalada per Małgorzata Kuś i Anna Smoczyńska, s’emmarca dins el projecte "Mentoria per a empreses en dificultats com a mètode per millorar les competències emprenedores", finançat pel programa europeu FERS (European Social Fund Plus). Aquesta iniciativa té com a objectiu recollir experiències d’èxit en sistemes d’alerta primerenca i en models d’assessorament que fomentin la continuïtat empresarial i evitin la destrucció d’empreses.
Durant la jornada, també s’ha presentat el programa Reempresa, impulsat per Cecot i la Fundació Autoocupació, que facilita el relleu d’empreses en funcionament a nous emprenedors.
La visita ha estat valorada molt positivament per totes dues parts i ha servit per reforçar els vincles de cooperació entre Polònia i Catalunya en matèria de suport empresarial. "Les representants poloneses han recollit informació valuosa sobre el model i els serveis de HelpEmpresa i Reempresa, amb la voluntat d’adaptar i implantar aquestes bones pràctiques al seu territori", diuen des de la Cecot.