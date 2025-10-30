La Cecot reforça la formació per a persones a l’atur amb més pràctiques i certificats oficials

Formar per treballar. Amb aquest objectiu, Cecot Formació ha presentat una nova oferta de cursos de Formació Professional de Grau C per al 2026, adreçada prioritàriament a persones en situació d’atur. Els programes, totalment subvencionats, volen millorar les competències professionals i facilitar l’accés a llocs de treball qualificats en sectors amb alta demanda.
La nova programació combina formació teòrica i pràctica i incorpora més hores de pràctiques en empresa i condueix a certificats professionals oficials reconeguts a tot l’Estat. Segons la directora de Cecot Formació i Desenvolupament, Eulàlia Martínez, "aquesta iniciativa representa una gran oportunitat per a totes les persones que es troben en situació d’atur. La formació professional de Grau C no només capacita tècnicament, sinó que reforça l’ocupabilitat i connecta directament amb les necessitats de les empreses”.
Inserció laboral
Segons les dades de Cecot Formació, el nivell d’inserció laboral mitjà dels programes supera el 72%. "La combinació de formació teòrica i pràctica en empreses del sector permet als participants adquirir experiència real, millorar la seva confiança i ampliar les oportunitats laborals”, assenyala Martínez.
La nova oferta formativa abasta vuit àrees professionals: administració, comerç i logística, química, electricitat i energies renovables, xarxes informàtiques, sociosanitari, imatge personal i esports. Entre els programes més sol·licitats destaquen Gestió integrada de recursos humans, Gestió de màrqueting i comunicació, Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics, Operacions bàsiques en energies renovables, Sistemes microinformàtics i Atenció sociosanitària a persones dependents.