BBVA assoleix un benefici rècord de gairebé 8.000 milions d’euros fins setembre

BBVA ha obtingut un benefici atribuït de 7.978 milions d’euros entre gener i setembre de 2025, la xifra més alta de la seva història per a aquest període. El resultat representa un increment del 4,7% respecte de l’any anterior, que arriba fins al 19,8% en euros constants, impulsat pel creixement del crèdit i dels ingressos recurrents.
Segons la comunicació del grup, l’activitat ha augmentat un 16% en euros constants i els ingressos recurrents (marge d’interessos i comissions) han crescut un 13,5%, fins als 25.317 milions d’euros. El marge d’interessos ha pujat un 12,6%, fins a 19.246 milions, i les comissions netes un 16,6%, fins a 6.071 milions.
El banc ha destacat la seva rendibilitat, amb un retorn sobre el capital tangible (ROTE) proper al 20% i un increment del 17% del valor tangible per acció més dividends en els darrers dotze mesos. La ràtio de capital CET1 ha arribat al 13,42%, per sobre del rang objectiu, fet que permet reforçar la seva solidesa financera.
El conseller delegat de BBVA, Onur Genç, ha assenyalat que el grup “ha registrat uns resultats excel·lents, amb un benefici atribuït rècord, un retorn sobre el capital proper al 20% i una folgada posició de capital”, i ha subratllat que el banc continuarà executant el pla estratègic 2025-2028 per consolidar el seu lideratge en creixement i rendibilitat a Europa.
Creixement del crèdit i forta activitat comercial
El crèdit a la clientela ha crescut un 16% interanual, amb un augment del 7,8% a Espanya i del 9,8% a Mèxic. En aquest període, BBVA ha captat 8,7 milions de nous clients, el 66% dels quals per canals digitals, superant els 80 milions de clients actius a escala global.
El negoci sostenible també ha mantingut un fort impuls, amb 97.000 milions d’euros canalitzats en operacions amb impacte ambiental o social, un 48% més que un any abans.
El marge brut s’ha situat en 27.136 milions d’euros (+16,2%), mentre que el marge net ha augmentat fins a 16.776 milions (+19,7%). Les despeses d’explotació han crescut un 11%, per sota de la inflació mitjana als països on opera el banc, i la ràtio d’eficiència ha millorat fins al 38,2%.
La ràtio de morositat ha baixat fins al 2,8%, amb una cobertura del 84%. El cost de risc acumulat s’ha situat en 135 punts bàsics, set menys que fa un any.
Per àrees geogràfiques, Espanya ha aportat un benefici de 3.139 milions d’euros (+10,5%), Mèxic 3.875 milions (+4,5%), Turquia 648 milions i Amèrica del Sud 585 milions (+24,1%). La resta de negocis han contribuït amb 481 milions (+20%).
Recompra d’accions i dividend rècord
BBVA donarà inici aquest divendres, 31 d’octubre, al programa de recompra d’accions per un import de 993 milions d’euros, corresponent al pla de retribució ordinària als accionistes del 2024. El programa, que serà executat per Citigroup Global Markets Europe AG al mercat continu espanyol i en altres plataformes europees, s’allargarà com a màxim fins al 18 de febrer de 2026 o fins que s’assoleixi l’import previst. Les accions adquirides es destinaran a reduir el capital social mitjançant la seva amortització.
Aquesta recompra forma part dels 13.000 milions d’euros que BBVA preveu distribuir a curt termini entre els accionistes, dins d’un pla que ascendeix a 36.000 milions d’euros per al període 2025-2028.
A més, el proper 7 de novembre el banc pagarà el dividend a compte més alt de la seva història, de 0,32 euros bruts per acció, per un total de 1.842 milions d’euros.
Adicionalment, davant l’excés de capital acumulat sobre el nivell objectiu del 12%, el consell d’administració ha acordat iniciar una nova recompra significativa tan bon punt rebi l’autorització del Banc Central Europeu.