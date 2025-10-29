El PSC facilitarà l'aprovació dels pressupostos a Terrassa amb l'abstenció

El grup municipal del
PSC ha anunciat aquest dimecres que s’abstindrà en la votació dels pressupostos municipals de Terrassa per al 2026, fet que permetrà al govern local aprovar-los en el ple extraordinari previst per al pròxim 3 de novembre. Els socialistes, però, han deixat clar que “ aquest no és el nostre pressupost”, en paraules del regidor Javier García, per això no hi votaran a favor. D'altra banda, García ha remarcat que l’abstenció respon a “un exercici de responsabilitat” per garantir l’ estabilitat de la ciutat i incorporar millores significatives en àmbits prioritaris per al partit.
El PSC havia situat des de l’inici de la negociació tres eixos com a condició per facilitar el pressupost:
manteniment, habitatge i aparcament. Segons García, fruit de les converses mantingudes les darreres setmanes, el grup socialista ha aconseguit un increment de 4,5 milions d’euros en la despesa de manteniment de l’espai públic, així com el compromís del govern municipal d’impulsar l’estudi per construir un nou aparcament públic a la plaça de Can Roca. Els estudis geotècnics, topogràfics i econòmics d’aquest equipament s’hauran d’enllestir abans d’acabar l’any.
Pel que fa a l’habitatge, la portaveu
Eva Candela ha detallat una bateria de mesures acordades amb el govern. Entre les principals, destaca l’encàrrec el 2026 dels projectes executius de dues noves promocions públiques a la plaça de la Cooperativa, que s’haurien de construir entre el 2027 i el 2028. A més, s’ incrementarà fins a 800.000 euros anuals (500.000 més) pel 2026 i pel 2027, la partida destinada a la compra d’habitatges amb tanteig i retracte.
La portaveu socialista, Eva Candela, explicant les mesures acordades en matèria d`habitatge
Candela ha explicat també que el PSC ha arrencat diversos compromisos addicionals en matèria d’habitatge: impulsar un concurs per adquirir paquets d’habitatges de grans tenidors, estudiar l’adquisició anticipada de drets de superfície, i reprendre les sancions a grans tenidors amb pisos buits. El govern municipal també s’ha compromès a avançar en la liquidació del recàrrec de l’IBI als habitatges desocupats i a estudiar una
bonificació de l’IBI per als propietaris que posin els seus pisos a la borsa de lloguer municipal.
A més, el PSC ha demanat una
campanya informativa sobre el topall de lloguer per ajudar la ciutadania a conèixer els seus drets en zones tensionades com Terrassa, així com impulsar la regulació dels habitatges d’ús turístic durant el 2026 per evitar problemes futurs de saturació o especulació.
Candela ha defensat que l’acord aconseguit és “
un bon acord per a la ciutat” i ha subratllat que el PSC “fa una oposició constructiva i amb vocació de govern. El que hem demanat no són coses impossibles, sinó prioritats que Terrassa necessita. Facilitem l’aprovació dels pressupostos per a l'estabilitat en un any clau com el 2026, abans de l’any electoral del 2027”.
Tot i aquesta entesa en l’àmbit pressupostari, els socialistes han recordat que mantindran el
vot contrari a les ordenances fiscals, tot i que encara treballen en esmenes per intentar modificar-ne alguns punts. “Avui podem dir amb seguretat que tenim un acord per abstenir-nos en el pressupost, però continuem negociant les ordenances”, ha conclòs Candela.