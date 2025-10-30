El terrassenc Nico Keenan es perfila com a “primer cavaller” dels Països Baixos

El jugador de hockey format a Terrassa Nico Keenan podria convertir-se en el que popularment es coneix com a "primer cavaller" dels Països Baixos si la seva parella, el líder de Demòcrates 66 (D66), Rob Jetten, acaba presidint el nou govern després de la clara victòria del partit liberal progressista en les eleccions legislatives de dimecres. D66 ha aconseguit el millor resultat de la seva història i Jetten es perfila com el primer ministre més jove i obertament gai del país.
La parella, que va anunciar el seu compromís el novembre de 2024 amb una publicació a les xarxes socials —“Aviat serem Mr & Mr”—, manté una relació des de 2022 i encara no ha fet pública la data del casament.
De Terrassa a Tòquio i La Haia
Nascut esportivament a Terrassa, Keenan va jugar al Club Egara dels 12 als 18 anys, coincidint amb l’etapa en què el seu pare, Patricio Keenan, dirigia els primers equips masculí i femení del club i amb qui els del Pla del Bonaire van aixecar la seva darrera lliga. Tot i que va créixer a la capital egarenca i la selecció espanyola va mostrar interès per convocar-lo, Keenan va optar per defensar la samarreta argentina i va debutar a uns Jocs Olímpics a Tòquio l'any 2020.
L’any 2015 va traslladar-se als Països Baixos per jugar a l’HC Klein Zwitserland, club on continua militant. La seva trajectòria esportiva el va portar a establir-s'hi de manera estable i va ser en aquest context on va conèixer Rob Jetten.
La vinculació de la família amb Terrassa continua viva: la seva germana Sofia Keenan juga actualment al primer equip femení del Club Egara, competint a la Divisió d’Honor.