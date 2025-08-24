Frenar l’absentisme laboral

De la mateixa manera que les empreses, les administracions públiques tenen cada vegada més recursos per controlar l’absentisme laboral. De fet, 52 dels 76 ajuntaments més grans de la demarcació. L’Ajuntament de Terrassa figura en aquesta llista, així com el de Rubí. Ja apliquen des de fa temps els criteris metodològics comuns que proposa la tercera edició de la “Guia per a l’elaboració d’un pla de control de l’absentisme en un ajuntament”, creada per la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de direccions i responsables de Recursos Humans dels ens locals.
Des que la Diputació va publicar la primera edició de la Guia per a l’elaboració d’un pla de control de l’absentisme en un ajuntament l’any 2018, tots els de la província disposen d’una eina eficaç per poder detectar, controlar i corregir l’absentisme laboral en les seves organitzacions.
Enguany, coincidint amb la tercera edició de la guia, gairebé el 70% dels ajuntaments més grans de la demarcació ja l’apliquen per calcular l’absentisme, a partir de la premissa que el defineix com un fenomen complex i multifactorial que pot generar manca de productivitat, deteriorament del clima laboral i augment dels costos organitzatius.
Controlar l’absentisme implica transformar alguns aspectes del model organitzatiu clàssic de l’administració local i requereix també la voluntat de tots els actors implicats per assolir més eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos humans municipals, considerant les relacions funcionals entre les persones, el seu entorn i els llocs de treball.
La guia de la Diputació de Barcelona ofereix un model per diagnosticar l’absentisme en el si dels ajuntaments, un conjunt d’eines per analitzar-ne les causes, una proposta de mesures i accions de millora per controlar-lo i reduir-lo, i un sistema de seguiment i avaluació. Ha esdevingut un full de ruta per a qualsevol ajuntament que vulgui desenvolupar i aplicar un pla de control de l’absentisme entre el seu personal.
Objectius de desenvolupament
Es tracta d’una eina que respon a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 “Pau, Justícia i Institucions Sòlides”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a l’any 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.