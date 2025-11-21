Més d’un milió d’euros per millorar els polígons

Terrassa destinarà gairebé 1,1 milions d’euros a millorar els polígons industrials de la ciutat l’any 2026. Aquesta inversió es divideix en dues grans partides: 423.140 euros provinents del nou pla de manteniment d’asfaltat als polígons aprovat per la Junta de Govern Local, i 668.321 euros a través del ReactivaPAE, el pla de modernització finançat per la Diputació. L’objectiu és resoldre incidències viàries i continuar amb la renovació d’aquests espais econòmics estratègics.
La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, Meritxell Lluís, ha presentat aquest divendres les noves xifres d’inversió als polígons en una reunió amb la Cecot i les associacions de polígons a la ciutat. Lluís ha destacat que el pressupost per al període 2025-2028 superarà els 3,3 milions, molt per sobre del compromís inicial d’1,4 milions, responent a una “necessitat indiscutible per impulsar la reindustrialització a la ciutat, que és el que busca el Pla de Polígons”.
El pla de manteniment, aprovat també aquest divendres en Junta de Govern, neix d’un estudi tècnic realitzat el 2024 que va detectar més de 2.000 incidències en 71 vials de 12 polígons. Per fer-ho efectiu, s’ha dissenyat un calendari a tres anys vista que prioritza les actuacions segons el grau d’afectació: el 2026 s’executaran les obres de màxima prioritat per la seguretat viària, mentre que les de prioritat mitjana i baixa es realitzaran el 2027 i el 2028, sumant també més d’1.117.152,52 milions.
La majoria d’intervencions consistiran en el fresat i la reposició de la capa de rodament, a més d’actuacions més intenses als paviments, reparacions de tapes de pous i la restitució de la senyalització horitzontal. El pla actuarà sobre la pràctica totalitat dels polígons, incloent-hi Can Parellada, Santa Margarida, Can Palet o el Segle XX, entre d’altres.
Pel que fa al ReactivaPAE, les accions programades per a l’any vinent inclouen l’asfaltat del vial est de l’avinguda del Vallès en sentit descendent i la licitació de càmeres de seguretat previstes.