El futur dels àrids reciclats, a debat a Terrassa

En plena Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2025 (EWWR), Terrassa es convertirà en punt de trobada per debatre el futur dels àrids reciclats en la construcció. La Cambra de Comerç de Terrassa acollirà el 26 de novembre la jornada “Àrids reciclats: el futur de la construcció sostenible”, organitzada per l’empresa terrassenca Hercal, un dels referents catalans en economia circular aplicada al sector.
L’esdeveniment reunirà representants de la recerca, l’empresa, la gestió de residus i l’administració pública amb un objectiu comú: analitzar els reptes i les oportunitats que ofereixen els materials reciclats en un sector que, malgrat ser un dels principals generadors de residus del país, és també un dels que presenta més potencial per avançar cap a un model circular i descarbonitzat.
El president de la Cambra, Ramon Talamàs, serà l’encarregat d’obrir la jornada a les 11.00 hores. Tot seguit, s’iniciarà una taula rodona moderada per Marianella Pereira, responsable de Sostenibilitat de la Cambra, que introduirà el debat i conduirà les intervencions dels experts convidats:
- Francesc Pardo, professor de la UPC
- Anna Martín, consultora en Energia i Sostenibilitat del CATEB
- Miguel Ángel Pérez, gerent d’Hercal
- Rosa Garcia, directora general de REZERO
- Josep Simó, director de l’Àrea d’Infraestructures de l’Agència de Residus de Catalunya
- Jordi Fargas, gerent de GRCD – Associació Catalana de Gestors de Residus de la Construcció i Demolició
La conversa pretén abordar com impulsar l’ús d’àrids reciclats en projectes constructius per reduir la dependència d’àrids naturals, disminuir l’impacte ambiental i complir els objectius europeus de sostenibilitat.
Hercal, pionera en circularitat
Fundada el 2006, Hercal ha esdevingut un actor destacat en l’àmbit dels enderrocs, els moviments de terres i les obres civils, però sobretot pel seu compromís amb la gestió responsable dels residus. L’empresa defensa una visió de l’enderroc com a inici d’un nou cicle de materials, i ha consolidat la seva aposta per la valorització amb la planta H-Zero, que redueix l’impacte ambiental i fomenta la reutilització d’àrids reciclats.
Amb més de 180 professionals, certificació ambiental ISO 14001:2015 i una trajectòria reconeguda —com el Premi a la Sostenibilitat dels Advanced Architecture Awards 2021—, la companyia fa temps que impulsa un canvi de paradigma en el sector. Hercal forma part, a més, de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides.
Servei de sostenibilitat empresarial
Des de l'any 2021, la Cambra de Comerç de Terrassa disposa del Servei de Sostenibilitat orientat a donar suport a les pimes en la integració de criteris ESG (ambientals, socials i de bon govern) a la seva estratègia empresarial, al compliment normatiu i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.