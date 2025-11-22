El Terrassa FC esgarrapa un punt a les acaballes del partit

El Terrassa FC ha sumat un punt en el camp del Barça Atlètic, un dels grans favorits i que ha mostrat una gran qualitat en el seu joc, amb un gol de penal de Jaime Barrero a les acaballes del partit. Els d'Oriol Alsina han rebut un gol a la primera meitat i, a la segona han buscat la igualada que ha arribat en els últims instants. El pròxim diumenge, el conjunt terrassista rebrà a casa l'Alcoyano.
La primera part l'ha dominat el filial barcelonista, que ha tingut la pilota en el seu poder la major part dels minuts i, també, ha creat les millors oportunitats de gol. La primera, en el minut 6, ha sigut una de les més clares, en una cavalcada pel cantó esquerre de Jofre Torrents que ha acabat amb una bona rematada de cap de Brian Fariñas que Marcos Pérez ha enviat a córner amb una bona intervenció.
Juan ho ha provat poc després, però de nou el porter terrassista ha aturat la pilota. Sama Nomoko també ha intentat sorprendre Marcos Pérez, però el porter del Terrassa FC ha evitat el perill. Amb el pas dels minuts, el Terrassa FC ha començat a tenir més la pilota i, en el minut 26, ha tingut una gran ocasió, en una acció de Guti, que ha centrat per a Jaime Barrero. El centrecampista, molt ben situat per marcar, ha xutat fora.
També l'ha tingut el defensa neerlandès Erik Schouten, després d'aprofitar-se d'un refús en un córner, però el seu tir l'ha desviat la defensa del Barça Atlètic. Ha sigut el preludi del gol dels de Juliano Belletti, en el minut 40. Ureña ha entrat a l'àrea visitant per la banda dreta i, amb un xut creuat, ha superat a Marcos Pérez. Amb l'1 a 0, els d'Alsina han buscat l'empat fins al descans, si bé només Larrauri, que ha caçat un rebot, ha tingut una bona opció, però ha xutat massa desviat.
El conjunt terrassista ha sortit a la represa amb vocació de controlar més el joc i ho ha aconseguit, tot i que les ocasions s'han creat al bàndol local. Jofre Torrents, en una bona combinació dels locals, ha fet un bon retall i amb tot a favor per marcar ha xutat massa alt. Juan també ho ha provat amb un xut que ha salvat Marcos Pérez. Brian Fariñas ha mirat de sorprendre el porter visitant amb una falta per baix i, a la següent acció, Sama Nomoko ha posat de nou a prova al porter del Terrassa FC amb una centrada-xut que Marcos Pérez ha rebutjat a córner.
El partit es podria haver complicat més per als interessos dels d'Alsina en el minut 65, quan Isma ha fet penal sobre Dani Rodríguez, que acabava d'entrar. Ell mateix s'ha encarregat de llançar-lo, però Marcos Pérez, amb una excel·lent parada, ha evitat el segon del Barça Atlètic. El Terrassa FC ha creat una bona ocasió poc després, en una centrada de Guti que no ha pogut connectar Van den Heerik, per ben poc.
Jaime Barrero, en un córner directe, no ha pogut superar el porter local Emilio Bernad. Ha contestat Ureña per al conjunt barcelonista, amb un xut molt ajustat al pal que ha sortit fora. El Terrassa FC ha insistit, amb algunes centrades amb perill i un xut de Mario Domingo que ha sortit per sobre del travesser de la porteria dels de Belletti. El gol de l'empat per als d'Alsina ha arribat al minut 89, gràcies a un clar penal de Cuenca sobre Joel i que ha convertit Jaime Barrero, enganyant al porter local.
En el temps afegit, Sleegers ha tingut l'1 a 2, en una acció de Casti, però amb tota la porteria al seu abast, ha enviat la pilota molt alta. Mbacke, de cap, també ha pogut fer el 2 a 1, però Marcos Pérez ha aturat la pilota,
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Schouten, Álvaro Martín, Mario Domingo, Josemi (Joel, m. 69), Jaime Barrero, Larrauri (Adrián Beamonte, m. 69), Guti, Gil Muntadas (Casti, m. 90) i Van den Heerik (Sleegers, m. 79).