“Hem de dignificar la imatge del sector i potenciar la gestió professional dels tallers"

El Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa i comarca ha presentat un nou pla d'acció centrat a impulsar la rendibilitat del sector, reforçar la cohesió interna i enfortir l’orgull de pertinença. El pla, que s'ha exposat en el marc de l'assemblea general de l'entitat, inclou accions per dignificar la professió, fomentar la formació empresarial i tècnica, atreure talent jove i reforçar la identitat col·lectiva dels tallers "mitjançant iniciatives útils, transparents i alineades amb les necessitats reals del territori", han explicat en un comunicat.

La proposta ha estat presentada pel membre de la junta Toni Escudero, que ha remarcat que “el sector viu una transformació profunda i cal actuar amb responsabilitat i visió de futur”. Manel Restoy, president del gremi, ha fet una crida a l’orgull professional, la transparència i l’honestedat com a valors essencials que cal reivindicar amb fermesa. En aquest sentit, el president ha manifestat la necessitat de “dignificar la imatge del sector, potenciar la gestió professional dels tallers i reivindicar l’honestedat i la transparència com a valors insubstituïbles”.

L'assemblea també ha servit per renovar parcialment la junta directiva, amb la incorporació de nous membres validats per votació entre els socis: Francisco García, del Grup Car Motor; Sílvia García, de Talleres Pergar; i Marc Esteve, de Servei Seguretat de l’Automòbil. "Aquesta renovació respon a la voluntat de donar continuïtat al projecte del gremi amb perfils compromesos, propers al territori i amb una mirada oberta als nous reptes del sector", expliquen des de l'entitat.

La intervenció de l’assessor laboral Pep Bosch a l’assemblea del Gremi de Tallers

Cecot

Prop de setanta professionals han omplert la sala d’actes de la seu de la Cecot, en una jornada que ha combinat coneixement tècnic, actualització normativa i debat sobre el futur del sector de la reparació.

L'acte ha arrencat amb una ponència a càrrec de Laia Morales, experta en experiència de client i intel·ligència artificial, que ha exposat casos pràctics sobre com aplicar eines d’IA en la gestió quotidiana dels tallers mecànics. A continuació, s’han succeït les intervencions de Pep Bosch, assessor laboral, que ha abordat les darreres novetats en matèria d’absentisme i permisos retribuïts, i de Xavi López, assessor fiscal, que ha informat sobre el procés de transició cap a la facturació electrònica obligatòria. En l’àmbit empresarial, Manel Báez, d’Assistec, ha aportat reflexions clau sobre la importància de la gestió estratègica per millorar la competitivitat dels tallers, i Adrià Montenegro, de Create, ha compartit dades i tendències sobre l’evolució del parc automobilístic i com aquesta afecta directament l’activitat del sector.