La Cambra de Comerç de Terrassa analitza la sostenibilitat com a factor de competitivitat empresarial

Coincidint amb el dia Mundial del Medi Ambient, la Cambra de Comerç de Terrassa celebrarà aquest dijous, 5 de juny, la jornada “La Sostenibilitat en un món en tensió”. Amb la participació de diferents experts i expertes, s’analitzarà com la sostenibilitat és un factor clau de competitivitat, accés a finançament i creació de valor per a les empreses, en l’escenari actual definit per l’augment de les demandes del mercat i unes regulacions ambientals cada vegada més estrictes.

La conferència inaugural serà a càrrec d'Eva Garrell, directora d’Estàndards i Programa de BLab Spain i fundadora d’Acción en Verde, i abordarà la temàtica “Geopolítica i sostenibilitat: l’evolució de la societat internacional en un context de crisi planetària”.

La jornada tractarà la integració dels criteris ESG (Environmental, Social & Governance). Aquests criteris valoren com l’empresa gestiona el seu impacte ambiental, la responsabilitat social i la qualitat de la seva governança. Els ESG són avui un requisit legal per a moltes empreses a la UE, especialment amb l’aplicació progressiva de la Directiva Europea sobre Informació de Sostenibilitat Corporativa (CSRD), així com a través de diferents normatives focalitzades en la reducció d’emissions d'efecte hivernacle, la gestió responsable de les persones i les bones pràctiques corporatives.

En aquest sentit, la taula rodona “Triple impacte: Ambiental, Social i Bon Govern” permetrà als assistents conèixer casos empresarials d’èxit de la mateixa demarcació i conversar amb experts i empreses que ja estan adoptant pràctiques més responsables i eficients. Les empreses representades en aquesta taula rodona seran Serafí Indústria Gràfica Publicitària SA (Terrassa), Sucesores de José Escuder SL (Rubí) i Creaciones de Velours SA (Terrassa).

Hi haurà també una segona taula amb el nom de “Regulació: La importància d’estar preparats” que comptarà amb les intervencions de Núria del Pozo, assessora legal de la Fundació Empresa i Clima, i Àgata Soler-Roig, responsable de Catalunya de Desenvolupament de Valor, PIME

i Associacions d’ECOEMBES.

La jornada està organitzada pels serveis de Desenvolupament Sostenible Empresarial de la Cambra de Comerç de Terrassa i forma part del programa de la Setmana del Medi Ambient que impulsa l’Ajuntament de Terrassa.