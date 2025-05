La Cambra organitza una jornada per explorar els vincles entre FP i empresa

La Cambra de Comerç de Terrassa celebrarà aquest dijous, 15 de maig, la jornada “FP Dual i mercat de treball: com reduir la bretxa actual”, amb l’objectiu d’analitzar com la nova Llei de l'FP ha d’esdevenir una eina clau per connectar les necessitats de les empreses amb el sistema educatiu. Aquesta jornada s’inscriu dins del programa FP Pime, una de les noves iniciatives que l'entitat impulsa aquest 2025 en el marc dels seus programes d’Ocupació i Formació, finançats per la Cámara de España i el Fons Social Europeu (FSE).

L’acte començarà a les 8.30 hores amb un esmorzar relacional, seguit de la benvinguda institucional a càrrec de Ramon Talamàs, president de l’entitat terrassenca, qui destacarà la necessitat de reforçar els vincles entre empreses i centres educatius per millorar la competitivitat i la inserció laboral.



La primera conferència, titulada “Tancant la bretxa, obrint futurs: la clau competitiva de l’FP Dual”, anirà a càrrec de José Luís Durán, president executiu de l’Agència FPCAT. A continuació, Màrius Martínez, professor titular d’Orientació Professional de la UAB, impartirà la ponència “Orientació professional i formació dual: un compromís compartit de llarg recorregut”.

Bones pràctiques empresarials

La jornada continuarà amb la taula rodona “Empreses que inspiren”, moderada per Sònia Pérez, responsable de Formació Empresarial, Persones i Talent de la Cambra de Comerç de Terrassa. Hi participaran les empreses Vicente Torns (Rubí) i Chemipol (Terrassa), així com dos alumnes d’FP Dual vinculats a aquestes companyies. Aquesta taula permetrà conèixer experiències reals d’èxit i bones pràctiques de col·laboració empresa-centre educatiu.



Finalment, es donarà pas a un torn obert de preguntes, i l’acte es clourà amb la intervenció de Sònia Pérez, que reafirmarà el compromís de l’entitat terrassenca amb el foment d’una FP Dual adaptada a les necessitats del territori, l’empresa i del futur professional dels joves.

El programa FP Pime

El programa FP Pime, on s’inscriu la celebració de la jornada, té com a objectiu informar i assessorar les empreses sobre la nova Llei de Formació Professional (LO 3/2022) i promoure el vincle amb els centres d’FP per facilitar la captació i formació de talent qualificat.

A través del programa, les empreses participants poden accedir a:

- Assessorament personalitzat, sobre titulacions, perfils professionals i funcions segons la normativa vigent.

- Pla formatiu adaptat, alineat amb les necessitats específiques de l’empresa.

- Connexió directa amb centres educatius del territori.

- Tallers i jornades com aquesta, per fomentar l’intercanvi i la difusió del model FP Dual.

Segons Sònia Pérez, “hem d’ajudar les empreses a identificar els perfils que necessiten i la seva correspondència amb l’FP Dual. La finalitat és aproximar el teixit empresarial als centres d’FP i a l’inrevés”. Al llarg de l’any, la Cambra de Comerç de Terrassa preveu assessorar una seixantena d’empreses i organitzar diferents jornades i tallers per difondre i promocionar l’FP Dual. La del 15 de maig és la primera d’aquest calendari d’activitats.

“Empreses que inspiren”

Paral·lelament, cal recordar que la Cambra de Comerç de Terrassa ha estat seleccionada com una de les tres Cambres pilot a Catalunya per desenvolupar el Programa d’Orientació Professional, impulsat per la Cámara de España amb el suport del Fons Social Europeu (FSE) i la col·laboració de la Fundació Bertelsmann a través de la plataforma “Empreses que inspiren”.

Aquest programa estableix un pont entre el món educatiu i el teixit empresarial, amb l’objectiu de facilitar processos d’orientació personal, vocacional i professional a alumnes des de 3r d’ESO fins a 2n de Batxillerat i FP Bàsica.

La Cambra de Comerç de Terrassa participa activament en el programa. Des de l’entitat, es treballa per afavorir la implicació d’una cinquantena d’empreses de la demarcació territorial i dinamitzar la plataforma digital, des d’on es poden gestionar activitats com visites a empreses, xerrades o trobades vocacionals que els centres educatius poden sol·licitar.