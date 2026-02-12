L’any arrenca amb un lleu repunt de l’ocupació a Terrassa

Terrassa ha encetat el 2026 amb un lleuger augment en el nombre d’ocupats, recuperant la tendència de creixement intermensual que es va interrompre el passat desembre i trencant la dinàmica de baixades dels últims mesos de gener. Els terrassencs afiliats a la Seguretat Social s’han incrementat en unes 165 persones el gener.
Segons les dades provisionals publicades aquest dijous per l’Idescat i amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, el primer mes de l’any ha tancat amb 104.170 treballadors pels 104.005 que es comptabilitzaven el 31 de desembre. Així, hi ha hagut un petit creixement intermensual d’un 0,16%.
El repunt s’explica per l’augment en el cas dels homes, que han passat de 54.685 a 54.950 afiliats (+265; +0,48%), ja que el nombre de dones afiliades ha reculat un pèl respecte d’un mes abans: la xifra de terrassenques ocupades s’ha reduït un 0,19%, baixant de les 49.315 del desembre a les 49.220 del gener.
Per grups d’edat, els afiliats s’han incrementat en totes les franges, menys la dels més joves. Els terrassencs ocupats de menys de 30 anys han caigut dels 19.615 als 19.360 (-255; -1,3%).
Quant a origen, els afiliats de nacionalitat espanyola han passat de 89.745 a 89.790 (+45; +0,05%) i els estrangers, de 14.260 a 14.380 (+120; +0,84%).
Pel que fa a les afiliacions, aquestes han començat l’any situant-se, amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, en 109.485 per les 109.330 de finals del 2025. Així doncs, hi ha hagut un augment intermensual de 155 afiliacions i, en termes percentuals, de només un 0,14%.
La construcció recula
Per sectors, només la construcció ha anat a la baixa, passant de 8.825 a 8.725 afiliacions (-100, -1,13%). Els serveis n’han sumat 155 (+0,19%), arribant a les 83.085, i la indústria, 85 (+0,49%), fins a les 17.540. En l’agricultura han passat de 125 a 130.
Per tipus de relació laboral, les afiliacions per compte d’altri han augmentat de les 96.720 del 31 de desembre a les 96.930 del 31 de gener (+210; +0,22%). En canvi, per compte propi han minvat de 12.610 a 12.555 (-55; -0,44%).
Amb relació amb l’any anterior, els afiliats han augmentat en 2.505 persones (+2,46%) i les afiliacions en 2.770 (+2,6%).