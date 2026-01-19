La Cecot preveu un 2026 de creixement moderat marcat per la falta de professionals i la necessitat de previsibilitat

La Cecot afronta el 2026 amb un escenari de continuïtat: creixement econòmic moderat, sense eufòries però tampoc amb expectatives de crisi. Així ho ha exposar aquest dilluns el president de l’entitat amb seu a Terrassa, Xavier Panés, en la trobada anual amb els mitjans de comunicació, en què ha insistit que el principal repte per a les empreses no és tant l’evolució econòmica com la manca de previsibilitat i el dèficit de professionals qualificats.
Panés ha recordat que les previsions fetes a inicis del 2025 s’han complert. “Vam pronosticar que creixeríem de manera feble, però que creixeríem, i així ha estat”, ha afirmat, apuntant que el 2026 mantindrà la mateixa tendència, “potser amb un creixement una mica inferior al del 2025, però amb un comportament similar”. En aquest context, ha advertit que “no serà ni un any d’eufòria ni un any de crisi” i que “el més important no serà créixer, sinó prendre bones decisions”.
El president de la Cecot ha situat la debilitat de la zona euro, les tensions geopolítiques i la volatilitat financera com a factors de risc, tot i remarcar que Catalunya continua creixent per sobre de la mitjana europea gràcies a la resiliència del teixit empresarial. Tanmateix, ha alertat que “quan una empresa no pot planificar, no inverteix, i això acaba passant factura a la productivitat, al creixement i a l’ocupació”. En aquest sentit, ha lamentat que "la resiliència sense previsibilitat porta a una resistència estretègica”. Per això, ha invocat a construir una cultura de la preparació: tenir plans de continuïtat i guanyar autonomia energètica, així com fer les normes “viables i sostenibles”.
Manca de professionals, el principal risc
Segons el sondeig anual de la Cecot, el 2026 la manca de personal qualificat supera la burocràcia (en primer lloc el 2025) com a principal preocupació de les empreses. El secretari general de l’entitat, Oriol Alba, ha subratllat que aquesta dificultat és transversal i afecta tots els sectors, tot i que amb més intensitat aquells vinculats als oficis, la construcció, el transport i el comerç. “Hi ha sectors on l’edat mitjana supera els 50 o 55 anys i en els pròxims deu anys es jubilarà la majoria de professionals”, ha alertat.
Panés ha reforçat aquest diagnòstic amb dades: “El factor de risc més determinant per al creixement de l’activitat empresarial el 2026 és la manca de talent i de personal qualificat”, i ha recordat que el 62% de les pimes espanyoles declara tenir dificultats per trobar professionals. Davant d’aquest escenari, la Cecot presentarà el pròxim 16 de febrer un informe que abordarà el repte del talent de manera estructural, incorporant el debat sobre immigració, relleu generacional i adaptació de les polítiques públiques i empresarials.
Finançament: avenç puntual, no solució estructural
Un altre dels eixos centrals de la trobada ha estat el finançament de Catalunya. La Cecot ha valorat positivament que el govern espanyol hagi posat una proposta sobre la taula i s’hagi obert un espai de diàleg amb els agents socials, però Panés ha estat clar: “Un increment conjuntural d’ingressos és positiu, però no podem confondre un avenç puntual amb un canvi estructural”.
El president de l’entitat, que ha confirmat una trobada dimarts amb Oriol Junqueras i una de prevista per a dijous amb Salvador Illa i Alícia Romero que no es podrà celebrar per l'ingrés hospitalari del president, ha insistit que la proposta actual no resol de manera estructural les necessitats del país i ha defensat que el debat no ha de centrar-se només en les quantitats, sinó també en els mecanismes i les garanties de compliment. Així, ha assegurat que Catalunya “continua necessitant un sistema de finançament just i eficient” i que la proposta actual és un “pas endavant” perquè admet explícitament l’existència d’un dèficit fiscal que arrossega Catalunya des de fa anys, però no equival ni a un concert econòmic ni a les xifres que el país necessita. També ha reclamat el blindatge del principi d’ordinalitat i mecanismes perquè els acords es compleixin, evitant “experiències negatives amb recursos no executats”. "Acceptar una proposta no vol dir donar el debat per tancat”, ha conclós.
Productivitat i reforma administrativa
En paral·lel, la Cecot manté com a prioritat la millora de la productivitat i la reforma de l’administració. La lluita contra la burocràcia i la hiperregulació seguirà sent un dels cavalls de batalla de la patronal amb seu a Terrassa. Segons el seu president, no es tracta de “relaxar les normes”, sinó de “fer-les sostenibles en el temps” i compatibles amb la realitat operativa de les pimes. De fet, Panés ha remarcat, que, en un context de desacceleració, "el princip al risc no és estrictament econòmic, sinó la manca de previsibilitat”. I ha afegit: “Preparació i previsibilitat han d’anar juntes; són la base de la competitivitat empresarial i de la nostra societat del benestar”.
El dirigent empresarial ha advertit que la successió de canvis normatius, sovint amb calendaris ajustats i poc marge d’adaptació, dificulta la planificació de les empreses, especialment de les pimes. En aquest sentit, l’entitat ha expressat les seves queixes per l'anunci de l'ajornament del sistema Verifactu pocs dies abans que hagués d'entrar en vigor. “Quan una empresa no pot planificar, no inverteix”, ha reiterat Panés, tot subratllant que la manca d’estabilitat reguladora acaba tenint un impacte directe sobre la productivitat i la competitivitat.
En aquesta línia, Panés ha celebrat que el 2025 s’hagin començat a fer passes cap a una administració més àgil i orientada al servei, una reivindicació històrica del teixit empresarial. Ara bé, "aquest continua sent el nostre compromís: fer-ne seguiment constant i vetllar perquè no s’aturi”, ha assegurat.
La Cecot ha situat la productivitat com un dels grans reptes de fons de l’economia catalana en els pròxims anys. Xavier Panés ha avisat que l’envelliment de la població i la reducció progressiva de la població activa fan imprescindible produir més i millor. “No és una qüestió ideològica, és aritmètica”, ha afirmat, tot recordant que actualment hi ha 2,6 persones en edat de treballar per cada jubilat i que, si no es prenen mesures, aquesta ràtio podria baixar fins a 1,6 l’any 2050.
Segons el president de la Cecot, l’única manera de garantir la continuïtat de l’estat del benestar passa per millorar la productivitat i la qualitat de l’ocupació. “Primer crear, després compartir”, ha resumit, tot defensant la necessitat d’invertir en persones, organització, tecnologia i autonomia energètica. En aquest sentit, ha insistit que la productivitat no es pot desvincular ni de la disponibilitat de talent ni d’un entorn regulador estable, ja que la manca de previsibilitat i l’excés de càrrega administrativa acaben limitant la capacitat de les empreses per créixer i innovar.
Panés no acalareix si optarà a la reelecció
Oriol Alba, per la seva banda, ha posat en valor l’activitat de l’entitat durant el 2025, amb més de 4.000 consultes d’assessorament, 20.060 persones formades i un rècord històric del programa Reempresa, que ha permès donar relleu a 630 empreses i salvaguardar 1.800 llocs de treball. De cara al 2026, ha avançat un acord estratègic amb SAP en l’àmbit de la formació en gestió empresarial i el llançament d’un baròmetre industrial semestral per disposar de millors indicadors i diagnòstics.
Amb relació amb aquest balanç i preguntat per si optarà a la reelecció com a president de la Cecot –aquest mes de juny s'haurien de celebrar eleccions–, Panés ha assegurat que en "aquests últims quatre anys, aquest equip ha aconseguit possiblement la millor Cecot de la historia, que funciona com un rellotge, amb una gent dins de la casa que està a gust, una entitat que té impacte a nivell d’empresaris i que està ajudant que el teixit productiu del país vagi bé". Ara bé, no ha acalarit el seu futur: "És un luxe ser el president d’una entitat com la Cecot i que m’acceptin com a president tota la gent de la casa és un orgull. Encara tinc sis mesos per fer feina i quan arribi el moment, qui hagi de decidir, ja decidirà, però de moment no és un tema que ens ocupi", ha indicat.