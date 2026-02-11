La Cecot estrena eines d’IA per millorar la presa de decisions empresarials i l’atenció als seus socis

La Cecot activarà aquest dijous el Projecte IA Cecot 2026, una iniciativa que marca un punt d’inflexió en l’estratègia de la patronal i la situa, segons destaca la mateixa patronal amb seu a Terrassa, com la primera entitat empresarial del seu àmbit a Catalunya que aplica funcionalitats d’intel·ligència artificial directament orientades a la presa de decisions empresarials i a l’atenció als seus socis.
Segons el president de l’entitat, Xavier Panés, aquestes eines representen “un abans i un després en la manera d’ajudar les empreses a decidir millor”.
Així, el projecte s’ha estructurat en dues dimensions complementàries. En l’àmbit intern, la iniciativa incorpora l’automatització de processos i l’eliminació de tasques repetitives, així com la generació automàtica de continguts sectorials i l’optimització dels fluxos de treball. L’objectiu és alliberar temps per destinar-lo a tasques d’alt valor afegit i reforçar la dimensió estratègica i humana en la presa de decisions.
Pel que fa a l’àmbit extern, adreçat als socis, el projecte introdueix funcionalitats de resum, lectura en àudio i millora de l’accessibilitat dels continguts. També s’activa una nova funció a l’àrea privada amb agents digitals especialitzats per a la gestió inicial de consultes, així com un bot de conversa al web per orientar socis i visitants, amb una evolució prevista cap a l’àudio.
Rècords de gestió
El Projecte IA Cecot 2026 s’ha presentat aquest dimecres al migdia en el marc d’una Assemblea General Extraordinària de la patronal celebrada a la seu de l’entitat, a Terrassa, marcada per un balanç anual de gestió molt positiu. De fet, durant la trobada, Panés ha definit el 2025 com “un dels millors anys de la història recent de l’entitat”, amb rècords en activitat de serveis, representació institucional i impacte sobre el teixit empresarial.
El secretari general, Oriol Alba, ha exposat els principals indicadors de l’exercici 2025, amb prop de 20.000 persones formades, 630 processos de reempresa culminats amb èxit, evitant el tancament de negocis i preservant llocs de treball, i un increment notable de l’activitat d’assessorament i anticipació de riscos, especialment a través del servei HelpEmpresa, com la patronal ja va presentar davant dels mitjans de comunicació fa tot just uns dies.
Tot i que les dades econòmiques definitives es presentaran en l’assemblea ordinària, Alba ha confirmat que els indicadors interns situen la Cecot “en un moment d’excel·lència i de màxim rendiment operatiu”.
Pel que fa a la presència en els principals espais de decisió empresarial, "hem estat reclamats en marcs de presa de decisions estructurals com un agent proactiu dins la societat civil i per mi el més destacable, com un agent propositiu”, ha explicat Panés, qui ha confirmat que “hem incrementat la participació en organismes i entitats”, i ha remarcat que “no es tracta de tenir cadires per tenir-ne, sinó de ser útils. Estar allà on es decideixen coses que afecten les empreses i aportar mirada crítica, mesures i propostes concretes”.
El president també ha posat en valor la tasca de l’equip professional, els gremis i la comunitat empresarial associada, destacant que els resultats són fruit “del rigor, la constància i un projecte col·lectiu compartit”.
Reptes estratègics
Segons el sondeig de perspectives empresarials presentat durant la sessió, els resultats del qual ja es van avançar en la tradicional trobada anual amb els mitjans de comunicació, les empreses preveuen mantenir activitat, ocupació i inversió durant el 2026. No obstant això, la manca de previsibilitat reguladora es consolida com el principal factor de risc per a la competitivitat, per sobre de la conjuntura econòmica.
En aquest context, el president de la Cecot ha identificat tres reptes estratègics per aquest any: definir els sectors en què Catalunya vol excel·lir, afrontar la manca estructural de personal qualificat, i garantir regulacions viables, calendaris clars i estabilitat normativa.
Entre els projectes previstos per aquest 2026, a més del que se centra en la IA, la Cecot destaca la represa del Baròmetre Industrial, la Fira de l’Ocupació CONNECTA TALENT I EMPRESA i el Fòrum Industrial previst per al juny d’aquest any. En l'assemblea d'aquest dimecres, també s’ha presentat el conveni de col·laboració amb SAP per la formació de talent en SAP i el rellançament de Quatern com a instrument de suport al finançament i l’emprenedoria empresarial.
Aquesta és la segona vegada que la Cecot convoca una Assemblea General Extraordinària, una iniciativa impulsada per l’actual president a l’inici del seu mandat amb la voluntat d’anar més enllà de l’única assemblea ordinària prevista estatutàriament al juny o juliol.