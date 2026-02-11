Oliu beneeix el nomenament d’Armengol: "Ens ajudarà a fer front als reptes de transformació tecnològica”

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha beneït aquest dimecres el nomenament del terrassenc Marc Armengol Dulcet, actual CEO de TSB, com a nou conseller delegat del grup vallesà.
El banquer sabadellenc no ha faltat en la seva tradicional visita anual –ja en van 20– a la Cambra de Comerç de Sabadell per oferir davant l’empresariat, representants de les principals entitats econòmiques i empresarials locals i comarcals, i polítics, les perspectives econòmiques per aquest 2026 i compartir el full de ruta del banc que presideix. En aquest context, Oliu ha aprofitat per lloar la “gran tasca” de l’actual conseller César González-Bueno, qui deixa “un equip molt sòlid i crescut” per donar pas a una etapa “amb gent més jove”, destacant alhora el perfil del terrassenc Marc Armengol Dulcet, que prendrà possessió previsiblement al maig, després de la junta d’accionistes i l’aprovació del Banc Central Europeu (BCE): “És una persona jove, amb experiència internacional que ens ajudarà a fer front als reptes de transformació tecnològica”, ha defensat.
Un repte que liderarà per fer de l'entitat "el millor banc d'empreses d'Espanya", fent tàndem amb el sabadellenc Carles Ventura –nou membre del Consell d’Administració després de ser nomenat conseller director general de Negoci a Espanya– en la parcel·la del negoci del Banc Sabadell que dona una “perspectiva de tranquil·litat cap al futur”, ha afegit, davant la presència del mateix Ventura; del secretari general del Banc Sabadell i vicesecretari del Consell d’Administració, Gonzalo Barettino, i Virginia Zafra, directora general de Comunicació i membre del Comitè de Direcció, entre altres ‘primeres espases’ de l’entitat.