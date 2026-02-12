Més de 80 professionals de l'hostaleria analitzen els reptes i oportunitats del sector de la mà de la Cambra

Més de vuitanta professionals de l’hostaleria assistiran, el pròxim dilluns 16 de febrer, a la I Jornada del Restaurador: “Construint una restauració competitiva, innovadora i sostenible”, que se celebrarà al restaurant Masia Can Ametller, a Sant Cugat del Vallès. Impulsada per la Cambra de Comerç de Terrassa i Masia Can Ametller, la trobada comptarà amb destacats experts que analitzaran els reptes i oportunitats actuals del sector, fent especial èmfasi en la sostenibilitat i els criteris ESG com a motor de competitivitat i innovació.
La responsable de Serveis de Desenvolupament Sostenible de la Cambra, Marianella Pereira, avança que aquesta primera edició de la jornada es desenvoluparà amb un programa que combinarà les ponències dels experts i casos pràctics al voltant de quatre grans eixos: reptes i oportunitats de la restauració, innovació i sostenibilitat, gestió del talent, i transformació digital en els negocis de restauració.
Així, la convocatòria comptarà amb les intervencions d’Oriol Amat, catedràtic d’Economia de la UPF i president de l’Observatori de la PIME; Elisabet Viladomiu, CEO de la Fundació del Banc dels Aliments; Keco Martínez-Anglés, xef i propietari del restaurant terrassenc El Cel de les Oques; Sergi Carol, consultor en IA, recursos humans i talent; i David Cardilla, consultor en transformació digital de la Cambra de Comerç de Terrassa. El president de la Cambra, Ramon Talamàs, farà la benvinguda oficial acompanyat del propietari de Masia Can Ametller, Rober Navarro. La cloenda serà a càrrec d’un representant de la Generalitat de Catalunya.
Un dinar relacional tancarà la trobada, que s’orienta a empreses i professionals de l’hostaleria –restaurants, bars, alguns establiments hotelers (excloent cadenes) i proveïdors–, així com a organitzacions empresarials, administracions públiques i associacions sectorials vinculades a l’activitat gastronòmica.
L’objectiu, expliquen des de la corporació terrassenca, és generar una reflexió compartida sobre els principals reptes del sector, com l’augment de costos, la manca de talent o la pressió reguladora. També es volen identificar les oportunitats relacionades amb la digitalització, l’alimentació saludable i sostenible i el reconeixement internacional de la gastronomia catalana.