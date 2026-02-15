Moviments a les tecnològiques

Les últimes setmanes hi ha hagut ball de bastons a les companyies de programari, amb correccions del 30% en alguns casos. A què correspon això? Al nostre entendre, s’està produint una substitució de l'eix de creixement dins el sector tecnològic, on la intel·ligència artificial (IA) té un paper molt important, ja que és capaç de generar codi i programació, planificar producció i màrqueting, i gestionar comptabilitats, millorant temps i costos, posant en perill la feina de les empreses de programari tradicionals.
Així, s’ha posat en dubte la viabilitat del negoci del programari, una vegada han aparegut eines d’IA que ocupen part del mercat, com Google Project Genie, que pot crear mons en 3D, desplaçant empreses com Unity Software, Roblox i Take-Two Interactive, i afectant també les purament del camp del joc, com Ubisoft, totes elles amb caigudes significatives. El cas de Claude for legal, d’Anthropic, que revisa documents de forma automàtica, ha conduït també a retallades en companyies com Relx, Wolters Kluwer, LSE Group i Thomson Reuters. També han sofert correccions les accions de programari genèric com Oracle, ServiceNow, Salesforce, Intuit, Datadog, Palantir, Microsoft i Workday.
Per contra, les beneficiades són, o seran, les de disseny electrònic automàtic com ara Cadence i Synopsys, per a la creació de xips; les de ciberseguretat que usen IA com Palo Alto, Zscaler, Okta; i els negocis anomenats Service as Software (SaaS), on el servei de programari utilitzat és resultat de l’aplicació de la IA, fet que ofereix múltiples avantatges amb millor relació cost-valor, eficiència de costos, escalabilitat massiva, consistència, fiabilitat, qualitat i terminis. Totes aquestes millores s’espera que arribin a produir en el sector un creixement del 30%. De tota manera, segueixen en el punt de mira les que han d’ajudar al creixement de la infraestructura de la IA, com les companyies de memòria, fabricants de xips, equips de comunicacions de dades, i fins i tot, les d’energia. La selecció activa d’accions sembla que és la millor manera per a un inversor de fer front als canvis que ens estan venint de la mà de la IA, tant si invertim en accions directament, com si ho fem amb fons o ETF.