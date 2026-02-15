Una plataforma creada a Terrassa optimitza l’ús de llits als hospitals

L’empresa emergent terrassenca
Mycaretech acaba de presentar PreBedAI, una plataforma digital concebuda per transformar la gestió de llits i altes als hospitals. L’empresa va detectar un problema recurrent entre els centres sanitaris: llits físicament buits però no disponibles operativament a causa de coordinació manual, comunicació fragmentada, informacions repartides entre equips i reunions diàries, amb els costos que això comporta, i va decidir posar fil a l’agulla.
Segons
Javier Urrea, CEO de Mycaretech, molts hospitals depenen encara de trucades, llistats i notes per gestionar els llits. PreBedAI és una plataforma d’optimització de l’ocupació de llits, predicció d’altes dels pacients i comunicació familiar utilitzant intel·ligència artificial que permet veure, anticipar i actuar amb informació consolidada, tot en una sola pantalla.
La plataforma combina
diverses funcionalitats: un panell operatiu per visualitzar ocupació i alertes, un mapa de llits en temps real, predicció d’altes mitjançant IA, assignació intel·ligent de llits, coordinació operativa per equips dins del mateix sistema, analítica de fluxos i estades, una base de coneixement mèdic editable, gestió configurable de plantes i llits; així com eines de comunicació amb les famílies.
Segons Urrea, el valor diferencial de PreBedAI és que no és només un “llistat digital” ni només intel·ligència artificial: “uneix visibilitat en temps real, predicció/anticipació, i coordinació operativa traçable en un mateix espai. A més, està
pensada per adaptar-se a la realitat de cada hospital”.
La plataforma no pren decisions automàtiques;
sempre deixa la validació final a l’equip humà, assegurant que la tecnologia actua com a suport, no com a substitut. “Proposa, ordena informació i suggereix, però la decisió final sempre és de l’equip”, assegura Urrea.
Demostració de la plataforma PreBedAI, de Mycaretech
Després de gairebé un any de desenvolupament, PreBedAI és funcional i es troba en fase de
desplegament progressiu, amb demostracions, pilots i validació amb equips reals. “També hem habilitat un accés demo perquè es pugui provar de forma immediata, sense trucades, registres ni processos feixucs”, explica Urrea.
Treballant amb dos centres petits
Actualment treballen amb
dos hospitals privats petits. “En aquest tipus d’entorn el temps de reacció és molt més curt: pots implementar, ajustar el circuit amb l’equip i veure l’impacte de manera molt directa, sense mesos de burocràcia”, comenta el CEO de Mycaretech.
Pel que fa a la
integració amb els sistemes existents dels hospitals (HIS o ERP), l’empresa ofereix una implementació gradual. Els centres poden començar a utilitzar la plataforma de manera independent i després connectar-la als sistemes interns mitjançant API o estàndards d’interoperabilitat com HL7/FHIR, segons el projecte i la disponibilitat tècnica.
La
seguretat i privacitat de les dades estan garantides amb accés per rols, traçabilitat d’accions i xifrat de comunicacions, complint les normatives RGPD i LOPDGDD i amb opcions d’allotjament local o al núvol dins la UE.
PreBedAI no neix com un producte aïllat, sinó com una part central de la visió de Mycaretech: millorar la traçabilitat i la presa de decisions en processos assistencials. Mentre
altres solucions de l’empresa estan orientades a la seguretat del pacient, traçabilitat clínica o gestió de processos específics, PreBedAI actua com el “centre de comandament” del flux de planta, coordinant admissions, alta de pacients, neteja i manteniment de llits.
A curt termini, Mycaretech vol ampliar l’adopció de PreBedAI i recollir reaccions i comentaris dels professionals per optimitzar la integració amb els sistemes existents perquè la plataforma s’adapti al circuit de cada centre. A mitjà termini, l’empresa preveu col·laborar amb hospitals, centres d’atenció primària i altres entorns assistencials per millorar les seves solucions i obrir la porta a nous projectes basats en dades i experiències reals, amb l’objectiu de generar un impacte tangible en el flux assistencial i en la qualitat del servei al pacient.
Quin paper hi juga la IA?
Segons el grau d’integració i les dades, pot combinar històrics i patrons del centre, dades operatives del circuit (temps d’ingrés, estada, moviments del flux...) i una base de coneixement mèdic editable (estades mitjanes/rangs per patologia i criteris definits pel centre) i fer estimacions i recomanacions que l’equip pot validar amb criteri clínic i operatiu.