La proposta de Llei de Cambres avança al Parlament sense esmenes a la totalitat

La proposta de Llei de Cambres arriba al ple del Parlament de Catalunya sense esmenes a la totalitat. Després d’aconseguir la tramitació pel procediment d’urgència per part de la Mesa del Parlament de Catalunya el passat estiu, aquest dimecres la proposta va ser presentada al Ple de la cambra per al debat de totalitat. La proposta, presentada pels grups parlamentaris del PSC-Units per Avançar, Junts, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Popular de Catalunya, va superar el tràmit després de les intervencions dels grups, atès que no va rebre esmenes a la totalitat.
A partir d’aquí, la proposta passarà per la comissió corresponent, on es podran presentar esmenes parcials. Els diputats debatran i votaran les esmenes i es podrà modificar el text original. Un cop debatudes les esmenes, la comissió emetrà un dictamen amb el text final que es proposa aprovar, que inclourà les esmenes acceptades i serà enviat de nou al Ple del Parlament.
El text definitiu es debatrà a la cambra en sessió plenària, on els grups parlamentaris podran fer intervencions i, finalment, es procedirà a la votació definitiva. Si s’aprova, la llei serà sancionada per la Generalitat, promulgada i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Adaptació de la normativa estatal
El text proposta de Llei de Cambres va ser consensuat a finals de l’any passat per les 13 cambres de Catalunya, i va rebre el suport de les principals patronals catalanes, Pimec i Foment del Treball, així com dels principals sindicats i el Govern de la Generalitat de Catalunya.
La Llei de Cambres permetrà, en primer lloc, adaptar la normativa catalana a la Llei bàsica estatal de Cambres de Comerç del 2014. Des d’aquell any, Catalunya ha estat una de les poques comunitats autònomes que no ha comptat amb una llei cameral actualitzada i s’ha regit per una regulació anterior, que va quedar "obsoleta", lamenten des del Consell General de Cambres. "La Llei de Cambres permetrà, per tant, reforçar institucionalment Catalunya i el suport al creixement social i econòmic, així com la col·laboració entre les administracions públiques i el sector empresarial en un context global complex", defensen.
Expliquen que la Llei de Cambres perfilarà millor les funcions públiques de les Cambres, reconegudes com a òrgans consultius, de representació i de col·laboració amb les administracions que representen, promouen i defensen els interessos generals del comerç, la indústria, la navegació i els servei. També promourà la creació de plans camerals, amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament de les empreses catalanes mitjançant la col·laboració amb les administracions públiques. En matèria de finançament, la normativa estableix un conveni per un import progressiu de 3 milions pel 2026, 5 milions pel 2027 i 7 milions pel 2028.