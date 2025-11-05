Com emprendre amb èxit en cinc dies: la fórmula SIP 30/5 de Cinta Lacasa

"
El 65% dels projectes i el 90% de les 'start-ups' fracassen". Amb aquesta afirmació, l'experta en estratègia i habilitats de lideratge executiu Cinta Lacasa ha obert aquest dimecres la seva ponència a la jornada The Future Makers’ Forum, organitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa. L’autora del llibre "Emprendre amb (més) èxit" ha usat aquestes dades per evidenciar la importància de planificar bé des del primer i ha proposat una metodologia pròpia per revertir-ho.
Es tracta de l
'Stronger Initiative Process 30/5 (SIP 30/5), que estructura el procés d’emprendre en cinc dies de treball, abordant deu dimensions clau amb trenta eines per consolidar qualsevol idea de negoci en la fase inicial.
El propòsit, el primer pas
“Si la vostra idea no impacta, està abocada a fracassar. Per molt petita que sigui, ha de voler transformar alguna cosa del món”, ha remarcat Lacasa en referir-se a la primera dimensió del mètode: el
propòsit. El primer dia, segons ha detallat, s'ha de centrar en definir-lo i en pensar en la constitució del projecte, és a dir, reflexionar sobre quina estructura i quin entorn són necessaris perquè la idea comenci a donar fruits i si cal crear una "start-up". “Cal valorar si ho podem fer sols, si necessitem un equip o si cal muntar una empresa. I en cas de ser una empresa i no un particular decidir si el projecte es pot desenvolupar internament o cal crear una ‘spin-off’”, ha precisat.
El segon dia, el mètode aborda el
lideratge i el talent, és a dir, pensar en quines competències calen perquè tot això vagi endavant, "quin equip necessitaré i qui liderarà això", ha comentat. I és que "sovint em trobo amb emprenedors que són tres enginyers i no han pensat que necessitaran algú que en sàpiga de comercial o de finances”, ha lamentat. En paral·lel, Lacasa proposa identificar clarament el client. De fet, l'experta ha advertir que molts projectes emprenedors fracassen perquè dediquen anys a desenvolupar productes “que guanyen premis, però no tenen cap client ni facturen perquè mai s’han preguntat a qui volen vendre”.
Cinta Lacasa durant la seva intervenció en la jornada
Nebridi Aróztegui
El tercer dia, el focus es posa en el
model de negoci –identificar com es generaran ingressos, quins costos hi haurà i com es compensaran amb eines com el Business Model Canvas, l'Exponential Organizations Canvas o les cinc forces de Porter– i el desenvolupament del projecte: saber si és un projecte amb molta o poca incertesa, molta o poca necessitat de finançament i quines metodologies caldrà implementar.
Apalancar-se en el que no canvia
El quart dia es dedica a l
’estratègia i a la visió a tres anys. Lacasa ha insistit que “si un emprenedor comença una idea i no entén tot això, passen tres anys i només té un producte desenvolupat” i ha recomanat tècniques com el TOWS (l’evolució del DAFO) i l’anàlisi de riscos i oportunitats, de la mateixa manera que ha destacat, citant Jeff Bezos, la importància d’“apalancar-se en el que no canvia” perquè "si tu t'apalances en el que canviarà vas tot el dia de bòlit perquè tot canvia; en canvi, si ets capaç d'entendre el que no canviarà i t'apalances allà pots pensar amb mirada cap al futur", ha dit.
Només quan s’han treballat totes aquestes dimensions s’arriba al cinquè dia, dedicat al
nom, el logo i la marca, i el màrqueting, la comunicació i les vendes. “El nom, el logo i la imatge han d’estar alineats amb el propòsit i amb el client. Ens han d’ajudar a vendre, no frenar-nos perquè no encaixen amb el projecte que finalment tenim”, ha apuntat Lacasa.
El SIP 30/5 combina eines com el Golden Circle, el Business Model Canvas, el Design Thinking, les cinc forces de Porter o l’anàlisi TOWS. També incorpora conceptes com els OKR i KPI per a la definició d’objectius i mesura de resultats, o el pensament invers per a la presa de decisions més sòlides.
A més, les deu dimensions del mètode, que es connecten entre si per garantir la coherència transversal del projecte, es complementen amb un principi que travessa tot el procés:
prendre millors decisions. "I dic millors perquè han de ser cada dia millors per a nosaltres però també han de ser millors quela competència. Hem de saber pensar i decidir de manera millor, eficient, enfocada", ha insistit Lacasa, que, en la part final de la seva intervenció ha compartit aprenentatges derivats de la seva experiència empresarial: la importància de “parar i pensar per no prendre decisions precipitades”, de “tenir focus en el client, el propòsit i l’equip” i d’establir dinàmiques de treball que mantinguin la connexió constant entre tots els membres del projecte.