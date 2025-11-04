Terrassa aconsegueix un altre descens de l’atur a l’octubre

L'atur a Terrassa ha tornat a situar-se per sota de les 11.700 persones. La ciutat ha tancat el mes d'octubre amb una nova baixada de la desocupació. Ha registrat el segon descens mensual consecutiu després que el setembre ja es trenqués amb la dinàmica d'augment dels dos mesos anteriors. El desè mes de l'any ha acabat amb 11.649 terrassencs sense feina, 54 menys que 31 dies abans. La davallada ha estat petita, d'un 0,46%.
L'octubre és un mes en què tradicionalment acostuma a engrossir-se el nombre d’egarencs apuntats a les llistes dels serveis d’ocupació. Els últims anys la ciutat només ha experimentat baixades a l’octubre en cinc ocasions: el 2015, el 2020, el 2021, el 2022 i enguany.
La xifra de terrassencs aturats d'enguany és la més baixa en un mes d'octubre des del 2007, però encara molt lluny de la dada d'aleshores: 9.207 persones.
En la comparació anual, el balanç també és positiu. Respecte de l'octubre del 2024, ara hi ha 487 egarencs menys en situació d’atur (-4,01%).
Vallès Occidental i Catalunya
Al conjunt del Vallès Occidental, l'atur se situa ara en 42.071 persones. La llista de desocupats s'ha reduït en 207 persones en la comparació entre setembre i octubre. En termes percentuals, hi ha hagut una caiguda similar a la de Terrassa: de només un 0,49%. Per la seva banda, la variació interanual és d'un -3,65%, més petita que la de la nostra ciutat. Ara hi ha 1.596 vallesans a l'atur menys que fa un any.
A escala intermensual, l'atur ha disminuït a 14 municipis de la comarca, ha crescut en 8 i s'ha mantingut en un (Gallifa). D'un any a l'altre, 18 municipis han reduït el nombre d'aturats, en quatre (Castellbisbal, Cerdanyola, Sant Quirze i Ullastrell) ha augmentat i en un (Gallifa) s'ha mantingut.
A diferència de Terrassa i el Vallès Occidental, a Catalunya l’atur ha repuntat amb 2.400 persones més a l’octubre, un empitjorament del 0,75% en el segon mes consecutiu que va a l’alça. Es tracta d’un increment més moderat que la mitjana habitual del mes i que s’ha repartit entre tots els sectors menys la construcció. S’han registrat 324.495 desocupats, un 3,09% menys que fa un any i la xifra més baixa del mes des del 2007.