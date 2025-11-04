La Cecot alerta que el nou Estatut del Becari pot frenar les pràctiques a les empreses

L’àrea de Relacions Laborals de la Cecot considera que el nou Estatut del Becari, aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres, pot desincentivar la formació pràctica a les empreses, especialment entre les petites i microempreses, que representen la major part del teixit productiu del país.
El responsable de l’àrea, Manuel Monfort, adverteix que “tal com està plantejat, el text pot acabar desincentivant la col·laboració de les empreses —sobretot les més petites— amb el sistema educatiu, just en un moment en què cal reforçar el pont entre formació i ocupació”.
Segons la patronal terrassenca, la proposta del govern incrementa la càrrega burocràtica i els costos empresarials, i s’ha elaborat sense la participació de les organitzacions patronals ni de les universitats, un fet que la Cecot considera contrari als principis del diàleg social.
L’Estatut preveu que les empreses compensin les despeses de desplaçament, allotjament o manutenció dels becaris, així com l’accés als serveis interns com menjador o aparcament. "Aquesta obligació, sumada a la cotització a la Seguretat Social —vigent des de l’1 de gener de 2024—, suposa un augment significatiu dels costos que pot fer que moltes empreses es replantegin la seva participació en programes de pràctiques", diu la Cecot.
Monfort subratlla que l'impacte pot ser especialment alt en les pimes, on “acollir un estudiant en pràctiques suposa una inversió de temps, formació i acompanyament molt superior al que es percep des de fora. Si, a més, s’hi afegeixen més costos i obligacions, moltes deixaran de fer-ho”, afegeix.
Conceptes jurídics indeterminats
La Cecot alerta que la redacció del text és ambigua en alguns punts —com ara la definició de “relació laboral encoberta” o la compensació de despeses—, cosa que podria generar conflictes i inseguretat jurídica. També critica el règim sancionador previst, amb multes de fins a 225.000 euros, que considera “desproporcionat”.
Davant d’aquesta situació, la patronal reclama al govern reobrir el diàleg social amb la participació de les patronals i agents educatius, definir amb claredat el concepte de pràctiques no laborals i establir un règim sancionador proporcional, a més de suport específic per a les pimes que vulguin acollir estudiants en pràctiques.
“Les pràctiques formatives són una eina essencial per a la inserció laboral dels joves i una connexió real entre el món acadèmic i el productiu”, defensa Monfort. “No podem permetre que una regulació mal dissenyada converteixi aquesta oportunitat en un risc per a les empreses”, afegeix.