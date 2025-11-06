Leitat capta 3,4 milions d’euros amb 11 projectes d'R+D+I aprovats per l’Agència Estatal d’Investigació

Leitat ha captat 3,4 milions d’euros de l'Agència Estatal d’Investigació (AEI) per desenvolupar 11 projectes de R+D+I conjuntament amb empreses. El centre tecnològic terrassenc és un dels més ben posicionats en la principal convocatòria estatal de projectes de R+D+I empresarial.
L’Agència Estatal d’Investigació (AEI) ha publicat la Proposta de Resolució Definitiva de la convocatòria 2024 de Projectes en col·laboració publicoprivada (PCPP), destinada a fomentar la cooperació entre empreses i centres de recerca i a impulsar el desenvolupament de tecnologies aplicades i productes innovadors amb impacte directe al teixit industrial. En total, s’han avaluat 497 projectes, dels quals 255 han estat aprovats i arrencaran durant l’últim trimestre del 2025, amb una ajuda global de gairebé 245,06 milions d’euros.
Pel que fa a Leitat, set dels projectes aprovats corresponen a l'àrea de salut, que lidera la llista, seguida de dos en sostenibilitat i medi ambient i dos més en indústria, energia i mobilitat.
Les iniciatives s’alineen amb les prioritats del Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació (PEICTI) i contribueixen a accelerar la transició cap a una economia més verda, digital i competitiva, assenyala Leitat en un comunicat emès aquest dijous.
Entre les iniciatives més rellevants destaca la col·laboració amb dues pimes, una "start-up" i una universitat per promoure l’economia circular i la transició energètica mitjançant el desenvolupament de solucions sostenibles d’emmagatzematge elèctric amb supercondensadors, amb l’objectiu de reduir residus i fomentar tecnologies netes en els àmbits de la mobilitat i les energies renovables.
Un altre dels projectes, impulsat conjuntament amb una "start-up", desenvoluparà una tecnologia disruptiva basada en microones i fabricació additiva per classificar pòlips en temps real durant colonoscòpies, millorant la precisió diagnòstica i reduint els costos sanitaris.
A més, Leitat participarà en projectes centrats en la creació de tèxtils (bi) funcionals segurs i sostenibles sota l’enfocament Safe-by-Design, incorporant bioresines i additius ecològics que permeten reduir emissions i riscos químics, contribuint a una indústria tèxtil més verda i competitiva.
“Aquests resultats reflecteixen la solidesa del model de Leitat i reforcen una de les nostres línies estratègiques més rellevants: la col·laboració amb les empreses i la transferència tecnològica com a motors de millora de la competitivitat. Continuem treballant per transformar el coneixement científic en solucions tangibles que generin impacte industrial, econòmic i social”, destaca Jordi Cabrafiga, director general de Leitat.