Moventis accelera la internacionalització amb nous contractes a l’Aràbia Saudita i França

Moventis, divisió de mobilitat col·lectiva del grup vallesà Moventia, continua reforçant la seva estratègia de creixement internacional amb dues noves adjudicacions que consoliden la seva presència a l’Aràbia Saudita i a França. L’anunci s’ha fet en el marc del Tomorrow.Mobility World Congress 2025, organitzat per Fira de Barcelona i EIT Urban Mobility.
La companyia gestionarà 800 taxis a la ciutat santa de La Meca, després de l’adjudicació del contracte, en consorci amb el seu soci local, per part de la Royal Commission of Makkah (RCMC). El projecte, amb una durada inicial de cinc anys, inclou la provisió dels vehicles, la tecnologia, els conductors, la cotxera, el personal de soport, l'operació i manteniment integral del servei
Aquesta nova adjudicació se suma als contractes que Moventis ja opera al país, com el servei urbà d’autobusos de La Meca i el servei interurbà NorthWestBus (NWB). “Aquest nou contracte reforça la confiança que les autoritats saudites han dipositat en Moventis”, ha destacat Jordi Castells, director general de Moventis i country manager a l’Aràbia Saudita. “El nostre paper serà aportar coneixement, gestió i experiència en la direcció de sistemes de transport complexos”, ha afegit.
Paral·lelament, Moventis ha estat escollida per la Comunitat d’Aglomeració de Châlons-en-Champagne, a la regió del Gran Est, per gestionar i explotar durant el període 2026–2031 la xarxa de transport públic SITAC, que inclou serveis urbans, escolars, a demanda i un sistema de bicicletes públiques.
El contracte contempla la gestió d’uns 50 vehicles i més de 100 bicicletes, així com la incorporació de 60 treballadors de l'operador anterior, per garantir la continuïtat del servei. Moventis aportarà la seva experiència en operació, manteniment, tecnologia i gestió de personal, mentre que l’administració local facilitarà la flota i les instal·lacions principals.
Segons Júlia Farré, directora de Desenvolupament de Negoci de Moventis, “aquesta adjudicació ens permet consolidar la nostra presència a França i contribuir a una mobilitat més sostenible, moderna i connectada”. El projecte preveu la incorporació progressiva d’autobusos elèctrics fins a assolir un 25% de flota de zero emissions el 2031.
Amb aquesta operació, Moventis suma la seva tercera Delegació de Servei Públic (DSP) a França, després de Montbéliard (2017) i Grasse (2023).