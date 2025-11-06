El 112 rep una quinzena de trucades del Vallès Occidental per l’episodi de pluges

El telèfon d’emergències 112 ha rebut 117 trucades que han generat 113 expedients a tot Catalunya relacionades amb el temporal de pluja que afecta el país des d’aquest dimecres a la nit. D’aquestes, prop d’un 13,5% provenen del Vallès Occidental, fet que situa la comarca com la segona amb més incidència després del Barcelonès i abans del Baix Llobregat.
Segons dades facilitades pel Departament d’Interior, els Bombers de la Generalitat han atès 21 avisos fins a les 7.00 hores de dijous, la majoria per inundacions de baixos o acumulacions d’aigua a la via pública. El gruix de les actuacions s’ha concentrat a les Terres de l’Ebre i a la regió de Lleida.
A causa de les condicions meteorològiques adverses, està suspesa la circulació entre Sabadell i Terrassa, de la línia R4 de Rodalies de Catalunya, ha informat Adif poc abans de les 9 hores.
Davant la previsió de pluges intenses, la direcció de l’Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) ha anunciat la suspensió temporal de l’activitat acadèmica aquest dijous. L’escola, adscrita a la UAB, ha informat que anul·la també les pràctiques de simulació i les pràctiques a centres externs.
Els Mossos d’Esquadra mantenen la vigilància en diversos punts del territori, especialment al barranc de la Faneca, a Móra d’Ebre, on les pluges han estat especialment intenses. La previsió meteorològica indica que la línia de tempestes es desplaçarà cap al nord al llarg de les pròximes hores.
Protecció Civil recomana evitar desplaçaments innecessaris, no accedir a zones inundables i seguir l’evolució del temporal a través dels canals oficials.