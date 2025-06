La taxa d'atur a Terrassa baixa per sota del 10%

La desocupació a Terrassa va tornar a reduir-se el mes de maig i la taxa d'atur va caure per sota del 10% per primer cop en molt temps. La taxa d'atur registral estimada es va situar el 31 de maig en el 9,93%, segons es recull en l'últim informe mensual sobre l'evolució de l'atur registrat a Terrassa elaborat pel Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat.

Això no obstant, la taxa a Terrassa continua sent superior a la comarcal (8,71%), la provincial (8,36%) i la catalana (8,04%), les quals també han experimentat la mateixa dinàmica de descens.

La taxa d'atur masculina va situar-se en un 7,71% el maig a Terrassa, més de quatre punts i mig per sota de la femenina, que és del 12,28%. Per grups d'edat, la taxa dels més joves també és inferior a la general. En la franja d'entre 16 i 29 anys se situa en el 7,03%. En canvi, entre els terrassencs de més de 45 anys és d'un 11,90%.

L'atur a Terrassa va disminuir el maig en tots els grans sectors d'activitat econòmica. Només va augmentar un pèl en el grup d'aturats sense ocupació anterior (+2 persones, +0,16%), arribant a un total de 1.233 egarencs sense feina. On més es va reduir en termes absoluts va ser en els serveis, on 95 persones van sortir de la llista de l'atur (-1,25%), tancant el mes de maig amb 7.525 desocupats. En termes relatius, destaca el descens en l'agricultura, fins als 69 aturats (-5,48%; -4 persones), i la construcció, fins als 1.202 (-4,15%; -52 persones). En la indústria es compten 1.306 egarencs sense feina, 12 menys (-0,91%) que un mes abans.

Per gènere, la davallada va ser més pronunciada en els homes que no pas les dones. Entre la població masculina, l'atur es va reduir el maig un 2,87%, fins als 4.528 desocupats, 134 menys. En la femenina, el decreixement va ser de només 27 persones, fins a les 6.807 (-0,40%).

Per grups d'edat, el 31 de maig es registraven 1.432 egarencs menors de 30 anys a l'atur, 24 menys que el 30 d'abril (-1,65%) i 6.799 majors de 45 (-66; -0,96%).

Segons nacionalitat, el descens de l'atur entre els terrassencs d'origen estranger (-2,06%) va ser superior a la caiguda general (-1,40%).

Atenent el nivell formatiu, es van registrar caigudes en tots els nivells. El més significatiu, en termes relatius, va tenir lloc a Altres estudis postsecundaris amb un -16,67%.

Per ocupacions, mensualment va pujar l'atur en els professionals científics i intel·lectuals amb un 4,01%. Per contra, on més va baixar és en els treballadors agrícoles i ramaders amb un -7,62%.