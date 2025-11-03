La Cecot celebra les mesures de la CETRA per modernitzar l’administració: "És una exigència democràtica"

La Cecot valora positivament les 50 propostes per a la reforma de l’administració pública presentades aquest dilluns al Palau de la Generalitat per la Comissió d'Experts per a la Definició de l'Estratègia de Transformació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Millora dels Serveis Públics (CETRA). L’entitat considera que les mesures constitueixen “una passa necessària” per avançar cap a una administració més moderna, eficient i propera a la ciutadania i al teixit empresarial.
El president de la Cecot, Xavier Panés, i el secretari general, Oriol Alba, han participat en l’acte institucional presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i amb presència de membres del comitè d’experts. Alba forma part del CETRA com a un dels 68 especialistes que han elaborat les propostes presentades.
Segons Panés, “la reforma de l’administració no és només una necessitat tècnica, sinó una exigència democràtica”. El president de la patronal ha celebrat que el Govern “hagi escoltat les veus expertes” i hagi incorporat mesures que poden transformar la relació entre ciutadania, empreses i institucions.
Panés també ha destacat la coincidència entre les iniciatives del CETRA i les recollides a l’Acord Social per la Reforma de l’Administració Pública, impulsat pel Fòrum d’Entitats per a la Reforma de l’Administració (FERA), del qual la Cecot és membre fundador. “Aquesta sinergia reforça la idea que la modernització de l’Administració és una responsabilitat compartida entre governs, empreses i societat civil”, ha remarcat.
Una prioritat estratègica
Des que va accedir a la presidència de la Cecot, Panés ha situat la modernització de l’administració pública com una prioritat estratègica. L’entitat ha denunciat reiteradament la hiperregulació, la lentitud administrativa i l’impacte negatiu –segons afirma– que això té sobre la competitivitat empresarial, especialment per a les pimes.
En paraules de Panés, “una administració més eficient és clau tant per reduir costos operatius derivats de la burocràcia com per accelerar la presa de decisions empresarial, especialment en processos d’inversió, evitar la pèrdua d’oportunitats per retards en llicències, permisos o subvencions o millorar la confiança institucional, avui afectada per la percepció de lentitud i opacitat”.
Segons la Cecot, les pimes, que representen més del 90% del teixit empresarial català, es troben sovint amb tràmits duplicats, exigències normatives canviants i esperes que poden allargar-se fins a divuit mesos per obtenir determinades autoritzacions. Aquesta situació, afegeix l’entitat, obliga moltes empreses a destinar recursos humans a tasques administratives en detriment de la innovació o el creixement.
Compromís amb la reforma
La Cecot, com a membre actiu del FERA, ha participat en la definició de propostes com la professionalització de la direcció pública o la reenginyeria de processos administratius abans de la seva digitalització. Aquestes iniciatives van quedar recollides a l’Acord Social per la Reforma de l’Administració Pública, presentat fa un any a la Llotja de Mar amb el suport de més de 300 entitats, organitzacions i empreses.
“Des de la Cecot continuem compromesos amb una administració moderna, àgil i orientada a resultats, que respongui als reptes del segle XXI i que contribueixi, de manera palpable, a la competitivitat del nostre teixit productiu a Catalunya”, ha conclòs Panés.