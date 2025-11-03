La contractació laboral fins al setembre augmenta un 3,14% a Terrassa

La contractació laboral a Terrassa entre gener i setembre ha augmentat un 3,14% respecte del mateix període de l’any passat. Els nou primers mesos d’enguany s’han formalitzat un total de 41.133 contractes amb lloc de treball a la ciutat, 1.254 més que els 39.879 que es van firmar fins a acabar el tercer trimestre del 2024.
Així es desprèn de les dades recollides en l’informe sobre l’evolució del mercat de treball a Terrassa corresponent al tercer trimestre del 2025 elaborat pel Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat i publicat recentment. Segons consta al document, els contractes signats per les dones superen el nombre dels signats pels homes amb 1.645 contractes més. La seva temporalitat és més elevada (69,83% dones i 44,16% homes).
L’increment de la contractació respecte del 2024, però, ha estat més pronunciat en el cas de la població masculina. Fins al setembre, s’han registrat 19.744 contractes formalitzats per homes, pels 18.959 del mateix període de l’any passat, la qual cosa suposa un creixement del 4,14%. La pujada, en el cas de la contractació femenina, ha estat d’un 2,24%, amb 21.389 contractes enguany i 20.920 el 2024.
En tots els grups d’edat s’han registrat augments, amb una sola excepció: la franja de 30 a 44 anys –que és, precisament, el tram amb més contractes– ha experimentat una davallada d’un 1,48%, passant d’11.505 el 2024 a 11.335 enguany. A l’altre extrem, el grup amb un increment més gran és el de 19 anys i menys, passant de 4.829 a 5.182 contractes, un 7,31% més. Cal considerar també el creixement de la franja de 45 anys i més (+4,44%).
Serveis, al capdavant
El sector serveis registra el nombre més gran de contractes (77,32%) seguit per la construcció (13,20%) i la indústria (9,37%). D’un any per l’altre, la pujada més intensa es produeix a la construcció (+59,92%), es destaca a l’informe.
El nombre de contractes signats no equival al nombre de llocs de treball, ja que en molts casos un mateix lloc de treball, al llarg d’un període temporal, ha tingut més d’un contracte.
Per tipologia, en els nou primers mesos d’enguany predominen els contractes de durada determinada, que –incloent-hi els de formació– són el 57,51% sobre el total, i els més emprats aquí són els eventuals per circumstàncies de la producció i els d’interinitat. Entre els indefinits, els ordinaris són els majoritaris molt per davant dels convertits en indefinits.
En comparació amb l’any passat, ha crescut més la contractació temporal que no pas la indefinida. La primera ho ha fet en un 5,03%, passant de 22.525 contractes el 2024 a 23.657 enguany. De contractes indefinits se’n van firmar 17.356 el 2024 i 17.476 enguany, 120 més (+0,69%).
A tot el Vallès Occidental, entre gener i setembre del 2025, s’han formalitzat 195.701 contractes, un 0,3% més que els registrats durant el mateix període de l’any anterior. La majoria, 116.715, són contractes temporals.