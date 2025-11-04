MAPA | On són les càmeres de la zona de baixes emissions de Terrassa?

Ja coneixem la ubicació de les 20 càmeres que controlaran l’accés a la zona de baixes emissions (ZBE), que començarà a sancionar a partir de l’1 de desembre. La ZBE de Terrassa inclou el centre i bona part del seu entorn, delimitat pel passeig del Vint-i-dos de Juliol al nord, el parc de Vallparadís a l’est, la carretera de Montcada i la carretera de Martorell al sud i l’avinguda d’Àngel Sallent a l’oest- ampliació que ha entrat en vigor al novembre-. L’espai concentra alguns dels punts amb més trànsit i més exposició a la contaminació atmosfèrica i acústica, així com una part significativa dels desplaçaments interns de la ciutat.
On són les càmeres?
Les 20 càmeres que controlen automàticament les matrícules estan repartides als principals accessos.
Al sector sud, n’hi ha a la carretera de Martorell amb Arquimedes, amb Faraday i amb Nicolau Talló, a la cruïlla de la carretera de Montcada amb Topete i al carrer de Galileu amb Watt.
A l’est, n’hi ha a l’avinguda Àngel Sallent amb Volta i amb Infant Martí, així com al carrer Faraday amb Antoninus Pius i amb Antoni Torrella, i un altre punt al mateix carrer Antoni Torrella entre Arquimedes i Galileu.
Al perímetre nord, els punts de control se situen al passeig del Vint-i-dos de Juliol amb Frontó, amb Nord i amb Sant Marc, al passeig de les Lletres amb Cervantes, al carrer del Pantà amb Cervantes, al carrer del Nord amb la Societat, a la Rambla d’Ègara amb Galileu i al carrer del Bruc amb Josep Trueta.
Finalment, al sector oest hi ha una càmera a l’avinguda Jacquard amb la plaça dels Drets Humans i una altra al Pont del Cementiri Vell.
Vehicles afectats
Fins ara, la ZBE funcionava en període informatiu, però amb aquest pas el dispositiu entra en fase de control efectiu.
Els vehicles afectats són aquells que no disposen d’etiqueta ambiental de la DGT, principalment gasolina anteriors al 2000 i dièsel matriculats abans del 2006, així com ciclomotors i motos fabricats abans del 2003. Tot i això, hi ha excepcions: els residents dins el perímetre, les persones amb plaça d’aparcament, treballadors a menys de cinc anys de la jubilació, ciutadans amb mobilitat reduïda, famílies amb rendes baixes o persones que hagin d’accedir a la zona per motius mèdics poden demanar accés permanent o puntual.
Els vehicles que circulin sense dret més enllà dels 24 dies anuals s’enfrontaran a multes de fins a 200 euros, reduïbles a 100 euros amb pagament anticipat. Tot i això, les multes no seran immediates: els conductors rebran primer avisos informatius .