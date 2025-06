Pilar Puértolas, de Sanmy, s'incorpora a la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas

Pilar Puértolas, directora general de la companyia terrassenca Sanmy, s'ha incorporat al consell de direcció de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), entitat que des del 1977 representa la indústria espanyola d'alimentació i begudes i que té com a objectiu la defensa dels interessos del sector davant de l'administració i dels diferents òrgans de decisió, nacionals i internacional, així com l'anticipació davant dels reptes de futur que incideixen en el desenvolupament de la seva activitat.

L'assemblea general de la federació, a proposta del consell de direcció, ha nomenat Puértolas com a nova consellera, representant l'Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA), de la qual és vicepresidenta des de finals de l'any 2023. També s'han incorporat a l'òrgan de decisió de l'entitat com a nous consellers François Lacombe, director general de Danone Iberia, i Javier Dueñas Gil, CEO de Campofrío España, en representació d'AME; així com Cristina Piñol Farré, directora general per a Espanya i Portugal d'AB Mauri, en representació de FEDIMA.

Judith Viader, directora general de Frit Ravich; Agustín Gregori, CEO de Grefusa; i Xavi Pons, conseller delegat d'Idilia Foods, deixen el consell de la FIAB, al qual s'havien incorporat el 2019.

La nova normativa mediambiental i en política alimentària, així com la possible reforma laboral "seran clau per a la competitivitat del sector en els pròxims mesos", va assenyalar el president de la federació, Ignacio Silva, durant la seva intervenció en l'assemblea.

Silva, que és president de Deoleo, també va destacar la dificultat que suposa el desenvolupament de l'activitat exportadora del sector en l'actual context. “És palpable la tensió a la qual estan abocats els sectors productius i tota l'economia mundial en els últims mesos davant els continus viratges que el president dels Estats Units està imposant amb la seva política aranzelària”, va afirmar el president de la FIAB.

En el transcurs de l'assemblea general també es va aprovar la incorporació de l'Asociación Española de Fragancias y Aromas Alimentarios (AEFAA) a la FIAB.

Des de Sanmy celebren el nomenament de Puértolas com a consellera de l'entitat com "un reconeixement que reforça no només la seva trajectòria, sinó també el compromís de Sanmy amb la innovació, la sostenibilitat i la indústria alimentària del nostre país".