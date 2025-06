Bombolles que acompanyen famílies i amics des de fa 130 anys

L’empresa de begudes refrescants més antiga d’Espanya compleix 130 anys. En fa més de 30 que té la seu a Terrassa, un nom que fa viatjar per més de 30 països de tot el món. Sanmy continua sent una empresa de caràcter familiar –avui és dirigida per la quarta generació i la cinquena ja s’hi està introduint– i un dels pocs fabricants de refrescos independents enfront de les grans multinacionals del sector.

Els orígens es remunten al 1895. Santiago i Francisco Puértolas van arribar a Barcelona des d’Osca per complir el servei militar i poc després van començar a treballar en una fàbrica de sifons i gasoses de Barcelona que van acabar comprant. “Un germà, el Francisco, es va quedar a Barcelona i el Santiago, el meu besavi, es va casar i se’n va anar a viure a Badalona. Ja l’any 48, a Barcelona se’n va fer càrrec el fill del Francisco, l’Agustí Puértolas, que va ser el creador de la marca Geiser. Va ser dels primers que va fer portar les caixes de sifons, les gasoses, a domicili”, explica Pilar Puértolas, que fa trenta anys que treballa a l’empresa, gairebé vint anys que n’és la directora general i uns quants menys que també porta la direcció comercial.

El nom amb el que avui és coneguda l’empresa no apareix fins als anys seixanta, quan la branca de Badalona la passen a dirigir el pare de la Pilar, Santiago, i l’oncle, Miguel, que van jugar amb la primera síl·laba dels seus noms i la “Y” per aportar modernitat, creant Sanmy. Aquells anys, amb la implantació de bases militars nord-americanes a l’estat espanyol, el sector va revifar “i va començar la diversitat de refrescos: la cola, les llimonades, les taronjades… Sanmy en feia en ampolletes que portava per tota la costa”, recorda Puértolas.

Pilar Puértolas, directora general de Sanmy

Nebridi Aróztegui

En aquella època, la companyia es va introduir en l’envasament de gasoses per a marques de tercers –avui encara n’envasen més de 25 per al canal horeca–, cosa que va obrir les portes a un nínxol de mercat important. I als vuitanta, els germans Puértolas van unificar una part del negoci que havia quedat en mans d’uns cosins llunyans i van recuperar l’emblemàtica marca de sifó Geiser.

Van arribar a Terrassa el 1992. Es van quedar amb les instal·lacions d’una franquiciada de La Casera. La fàbrica de Badalona se’ls quedava petita. Allà hi tenien uns 1.000 metres quadrats i a la que encara és avui la seva seu a la carretera de Castellar, el terreny és de 40.000 i les instal·lacions, de 15.000, dividits en oficines, laboratori i sala de màquines.

Ja establerts a la nostra ciutat, Sanmy va revolucionar el mercat amb el primer sifó d’un sol ús amb envàs reciclable pensat per a ús domèstic, que es venia en supermercats: el Supersifón Gesier. “D’aquesta manera vam començar a vendre a la gran distribució”, rememora Puértolas, que també recorda quan van optar per la diversificació i van començar a fabricar refrescos per a marques blanques de grans superfícies. “També per a tercers”, exposa, alhora que assenyala que ja cap al 2010 o 2015, “vam fer un altre canvi a la companyia i a més de fabricar, vam començar a ser distribuïdors de marques que estaven triomfant internacionalment”.

Centenars de referències

Avui, Sanmy fabrica més de 300 referències (de 17 marques) i en distribueix un total de 600. Produeix 25.000 litres a l’any. A la fàbrica de Terrassa disposa de dues línies d’envasat PET, una de vidre de nova generació i una de llaunes que van incorporar el 2024. “Som de les poques companyies que queden al mercat que podem oferir el 360, és a dir, refrescos amb PET, amb vidre i amb llaunes”, destaca Puértolas.

La directora general de Sanmy considera que el sector ha canviat força els últims anys. “Ara ja no està tan atomitzat”, sosté. D’altra banda, a escala de producte, “s’està diversificant molt”. “Cada cop hi ha més productes funcionals, cada cop estem fabricant més productes amb adaptògens, aigües vitaminades, refrescos amb aminoàcids, amb vitamines... També estan guanyant tendència els productes naturals i els envasos sostenibles”, menciona.

I amb tot plegat, quin és el secret de seguir més vius que mai després de 130 anys? Puértolas assenyala la diversificació del negoci i les fites assolides al llarg dels anys per anar-se adaptant als canvis del mercat i als gustos del consumidor, així com “molt esforç, posar-li molta passió i tenir molta resiliència. I el llegat i valor que m’han inculcat els meus antecessors de reinvertir els beneficis per comprar maquinària i per cada any anar millorant, ser més productius, més competitius, tenir envasos més sostenibles...”.

Sanmy produeix refrescos de marca pròpia i per a tercers

Nebridi Aróztegui

Puértolas no considera les multinacionals com a competidors. “Elles tenen el seu gran pastís de mercat i nosaltres les complementem. Les empreses mitjanes o petites oferim productes que elles no poden oferir perquè necessiten una massa crítica per fabricar”, exposa.

Sanmy va assolir una xifra de negoci del voltant de 20 milions d’euros el 2024, un 5% més que l’any anterior i aquest 2025 esperen créixer un altre 5%. La fabricació (un 60% pròpia i l’altre 40% per a tercers) suposa el 78% i la distribució, l’altre 22%.

El seu mercat és principalment el peninsular, però tenen presència en una trentena de països, sobretot a través de la fabricació per a tercers. “Un envàs de PET és molt voluminós i viatja molt malament. Amb la compra de la línia de llaunes, la idea és començar a potenciar l’exportació”, confessa Puértolas.

Avui dia a Sanmy hi treballa una setantena de persones. L’empresa es troba en plena digitalització, de la que se n’està ocupant en bona part el fill de la Pilar, Nacho Sancho, que és enginyer en telecomunicacions.