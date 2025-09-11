Sensofar instal·la plaques solars per avançar cap a la sostenibilitat

L’empresa tecnològica Sensofar, amb seu al recinte del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, ha fet un pas ferm en el seu compromís ambiental amb la recent instal·lació de plaques fotovoltaiques a les seves instal·lacions. Aquesta iniciativa, finançada pel programa Next Generation EU dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, forma part de l’estratègia de la companyia per assolir un model energètic 100% renovable.
Amb aquest projecte, Sensofar, firma especialitzada en el desenvolupament, fabricació i comercialització de solucions de metrologia de superfícies, vol reduir la seva dependència dels recursos no renovables i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. L’empresa defensa que la innovació tecnològica ha d’anar de la mà de la responsabilitat ambiental.
Sensofar ja havia mostrat el seu compromís amb la sostenibilitat a través de la seva participació en projectes europeus com COMETA, orientat a eliminar l’ús de compostos contaminants en recobriments industrials, o FAUSTO, que aposta per una automatització de la producció més eficient i respectuosa amb el medi ambient.
El grup Sensofar té dues divisions: Sensofar Metrology, que ofereix sistemes 3D de mesura òptica sense contacte basats en tecnologies com la confocal, interferometria i variació de focus, i Sensofar Medical, que desenvolupa solucions d’inspecció en línia per garantir la qualitat de dispositius mèdics implantables.