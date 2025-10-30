Inversions a Terrassa: 15,4 milions per millorar espai públic, habitatge, mercats i mobilitat

L'Ajuntament de Terrassa destinarà 15,4 milions d’euros a inversions el 2026, amb millora de la via pública i projectes destacats com la tercera fase del Parc de la República (800.000 euros), l'última fase del Condicionament Terrassenc (1, 8 milions d'euros), la reforma del carrer Arquimedes (925.000 euros), la rehabilitació de la Masia Freixa (2 milions), la millora dels mercats municipals (1,5 milions), la modernització de la xarxa de Taigua (5,6 milions) i la renovació de col·lectors i clavegueram (950.000 euros).
La proposta incorpora un estudi per a la creació d’un aparcament públic a Can Roca, amb l’objectiu de facilitar l’accés a comerços i serveis de la zona i afavorir la mobilitat, i 800.000 euros per a l'adquisició d'habitatge, ja que una de les apostes és potenciar el parc públic a la ciutat, així com actuacions en equipaments com la climatització als centres escolars (200.000 euros), i en la renovació de vehicles i sistemes d'eficiència energètica de l'empresa municipal Eco Equip per millorar la neteja de la ciutat (2,5 milions d'euros). En global, és una partida d’inversions 2,7 milions superior a la de l’any anterior.
Pressupost consolidat de 340 milions per al 2026
L’alcalde, Jordi Ballart , ha presentat el projecte de pressupostos municipals per al 2026, que ascendeix a 265,64 milions d’euros en corrent i 340,29 milions en consolidat, amb un increment respecte al 2025 del 3,62% i del 6,39% respectivament. “El pressupost 2026 té tres grans eixos: cuidar i mantenir la ciutat, amb més de 21 milions d’euros en millora de l’espai públic; estar al costat de les persones, reforçant serveis socials i inclusió; i fer que Terrassa progressi econòmicament, amb promoció empresarial i generació d’ocupació”, ha subratllat Ballart.
El PSC, principal grup de l'oposició, va anunciar dimecres que facilitarà l'aprovació dels pressupostos amb l'abstenció. Per aconseguir almenys el mateix respecte a les ordenances, l’alcalde ha explicat que "estem analitzant tres esmenes presentades pel PSC que creiem poden millorar les ordenances i estem disposats a votar-les a favor. Amb això esperem que es pugui facilitar l'aprovació de les ordenances fiscals per seguidament aprovar els pressupostos”, ha matisat Ballart. L'alcalde ha afegit que són esmenes que fan referència a Taigua i a la tarifació social del conservatori, que estan treballant amb la disposició de fer algun canvi proposat i votar-les a favor.
També ha reclamat al Govern de l’Estat l’aprovació urgent de les Inversions Financerament Sostenibles (IFS) per poder invertir els superàvits en benefici de la ciutadania.
Persones, ciutat i promoció econòmica
La tinenta d’alcalde i portaveu de Junts per Terrassa, Meritxell Lluís, ha destacat la voluntat de prioritzar la vida quotidiana dels veïns: "Comencem per allò més quotidià: carrers nets, voreres accessibles, enllumenat segur i espais públics cuidats. Al 2026 continuem amb actuacions en tots els districtes, com la reforma del carrer Arquímedes amb 925.000 euros, l’arranjament de la plaça de la Dona amb 150.000 euros o la millora de l’accessibilitat en edificis municipals amb 125.000 euros".
Lluís ha afegit que també s’invertiran 200.000 euros en equipaments educatius, 200.000 euros més en la creació de 70 noves places d’escola bressol i més d’1 milió d’euros en la millora dels polígons industrials i en la simplificació de tràmits per autònoms i empreses amb la posada en marxa de l'expedient únic de comunicació d'activitats i obres.
Ingressos i sostenibilitat financera
Per la seva banda, la tinenta d’alcalde de Serveis Generals, Laura Rivas, ha subratllat que el pressupost combina responsabilitat econòmica amb ambició social. “Aquest és un pressupost realista i sostenible que dóna continuïtat al programa de govern i posa de relleu les prioritats de la ciutat: cuidar la ciutat, cuidar les persones i generar activitat econòmica”, ha afirmat.
Rivas ha detallat que el 56% dels ingressos provenen d’impostos i taxes municipals, mentre que el 44% restant procedeix d’altres administracions, i ha afegit que l’actualització del 2,5% d’impostos i taxes busca compensar l’increment de l’IPC. "No fer-ho, significaria a la pràctica, perdre un 2,5% de poder adquisitiu, afeblir la situació econòmica municipal i dificultar o impedir molts projectes, serveis o actuacions", ha expressat Rivas.
Negociacions amb els grups municipals
L’alcalde, Jordi Ballart, ha explicat que el pressupost s’ha treballat amb voluntat de consens i ha fet valer l'entesa amb el PSC per incloure esmenes que reforcin les inversions en habitatge i espai públic.
Pel que fa a ERC, Ballart ha subratllat que els comptes inclouen prioritats marcades pel mateix grup republicà, com la millora de l’espai públic, l’educació i el Parc Audiovisual amb dos nous platós. L’alcalde ha afegit que continuen negociant-hi, però ha advertit que "el que no pot fer Esquerra Republicana és condicionar projectes estratègics de ciutat amb només dos regidors", en referència a l'oposició al projecte del pàrquing del Portal de Sant Roc — tot i que al pressupost del 2026 encara no s’hi inclou la licitació de les obres que han d'estar enllestides el 2029. Tot i això, Ballart ha afirmat que "encara hi ha dies per parlar amb ells i confiem que puguin sumar-se amb una abstenció, sense bloquejar projectes clau per a la ciutat".