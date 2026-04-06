Torna la campanya de la renda: dates clau, novetats i consells per fer la declaració sense errors

Amb l’arribada de la primavera, torna una de les cites anuals més importants per a contribuents i administració: la
campanya de la renda. A partir d'aquest dimecres, 8 d’abril, s’obre el termini per presentar la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l’ exercici 2025, un procés que cada any mobilitza milions de persones arreu de l’Estat, desenes de milers a Terrassa.
En un context marcat per
canvis fiscals, novetats en les deduccions i un ús cada cop més generalitzat dels canals digitals, la campanya arriba amb algunes modificacions que poden afectar el resultat final de la declaració. Conèixer bé els terminis, les eines disponibles i les possibles bonificacions serà clau per afrontar-la amb garanties i evitar sorpreses.
La primera data marcada al calendari és la del
8 d’abril, quan s’obre el termini per presentar la declaració per Internet (Renta Web) i l’app de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). El 29 d’abril es podrà començar a demanar cita per a l’atenció telefònica, que s’iniciarà el 6 de maig. Per a la confecció assistida de manera presencial a les oficines de l’Agència Tributària caldrà esperar a l’ 1 de juny, amb possibilitat de sol·licitar-la des del 29 de maig. El 25 de juny és l’últim dia si la declaració surt a pagar i el contribuent vol domiciliar el pagament al banc mentre que el 30 de juny és l’últim dia per presentar qualsevol declaració. El 5 de novembre serà la data límit per al segon pagament (40%) si es decideix fraccionar-lo.
“La campanya de la renda 2025 porta canvis significatius tant en el tram estatal com en l’autonòmic de Catalunya, especialment enfocats a
alleujar la càrrega fiscal de les rendes baixes i actualitzar deduccions per habitatge”, assenyala l’assessor financer-tributari i economista terrassenc Lluís Garcia-Cascon.
“Enguany deixen d’estar obligades a declarar les persones aturades pel simple fet de cobrar l’
atur; augmenta la tributació dels trams de renda de l’ estalvi que superin els 300.000 euros, i es mantenen les deduccions per la compra de vehicles elèctrics”, destaca Benjamí Anglès Juanpere, professor agregat dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.
El també expert en dret tributari i investigador del grup TAXBUSINESS recomana no esperar als últims dies per fer i presentar la declaració, ja que poden sorgir problemes i dubtes que no es puguin resoldre a temps. També aconsella c
omprovar que les dades que proporciona Hisenda són correctes. “El contribuent és l’últim responsable que la informació proporcionada sigui correcta, i pot ser sancionat en cas contrari”, alerta. En el cas de matrimonis, suggereix comparar sempre els resultats de les declaracions individuals amb la conjunta.
Ajustos en obligacions i exempcions
Qui està obligat a declarar?
“No estaran obligats a declarar aquells que guanyin menys de
15.876 euros anuals (abans 15.000 euros) quan provinguin de més d’un pagador”, explica Garcia-Cascon. Ara bé, sempre que la suma del segon i restants pagadors superi els 1.500 euros. Amb un sol pagador, el límit és de 22.000 euros. D’altra banda, “s’elimina l’obligació generalitzada de declarar per a tots els perceptors de prestacions per atur; ara només ho faran si superen els límits generals”. Anglès avisa que “la principal novetat d’enguany és que les persones que perceben l’ ingrés mínim vital (IMV) han de presentar la declaració, però els primers 12.600 euros estan exempts i només tributaran com a rendiment del treball un cop superin aquest llindar”. “Els autònoms que hagin estat donats d’alta durant el 2025 també estan obligats a presentar la declaració, sigui quina sigui la quantia dels seus rendiments”, afegeix.
Rendes lliures
“Enguany queda exempta d’impostos la
pensió d’aliments per als fills, sense necessitat que hi hagi sentència d’un jutge: només cal arribar a un acord al jutjat o formalitzar-lo davant d’un notari”, comenta Benjamí Anglès Juanpere. “Una cosa semblant passa amb les indemnitzacions rebudes per danys personals. A partir d’ara, Hisenda accepta que es justifiquin a través d’un acord amistós entre les parts formalitzat davant d’un notari sense la necessitat d’una sentència judicial”, diu l’expert en dret tributari. Per una altra banda, les ajudes públiques a les persones afectades per la dana de València del 2024 per danys materials estan exemptes de tributació.
Novetats fiscals
Descomptes a les rendes baixes
“S’aplica una
reducció de fins a 340 euros per a treballadors amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 18.276 euros, sempre que les seves altres rendes no superin els 6.500 euros”, explica Garcia-Cascon. “Les persones que guanyin menys de 16.576 euros tindran un descompte de 340 euros. A partir d’aquí, el descompte es va reduint fins a arribar a 0 quan assoleixes els 18.276 euros. Així, es vol garantir que els perceptors de l’SMI quedin exempts”, detalla Anglès.
Base liquidable de l’estalvi
“S’incrementa el tipus de l’últim tram de la base de l’estalvi,
aquell que supera els 300.000 euros, que passa del 28% al 30%”, ressalta Garcia-Cascon com una de les novetats a escala estatal, és a dir, per a tot el territori. “Els interessos, dividends o guanys patrimonials de l’estalvi que superin aquesta quantia a partir d’ara tributaran més, de manera que augmentarà la progressivitat de l’impost”, comenta, per la seva banda, Anglès.
Rendiments excepcionals per activitats artístiques
Pel que fa als rendiments excepcionals d’activitats artístiques: s’aplica una
reducció del 30% als rendiments excepcionals del treball derivats de la propietat intel·lectual i de les activitats artístiques, amb un límit de 150.000 euros anuals, diu Anglès. A més, també s’ha prorrogat per al 2025 l’aplicació de reduccions a les activitats agrícoles que afecten l’ adquisició de pinsos a tercers i per a terres de regadiu que utilitzin energia elèctrica aprovades el 2021, afegeix.
Eficiència energètica i vehicles elèctrics
I vehicles elèctrics.
Es prorroguen les deduccions per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges realitzades fins al 31 de desembre de 2025, amb els mateixos percentatges i límits dels exercicis anteriors (entre el 40% i el 60%). També continua vigent la deducció del 15% per la compra de vehicles elèctrics (sobre un màxim de 20.000 euros) i per la instal·lació de punts de recàrrega realitzades fins al 31 de desembre del 2025, assenyalen Garcia-Cascon i Anglès.
Lloguer d'habitatge habitual
Garcia-Cascon indica que
el límit per a joves passa de 32 a 35 anys. Les víctimes de violència masclista podran deduir un 20% amb un màxim de 1.000 euros anuals (en alguns casos 25% i 1.200 euros). La deducció general és del 10% del lloguer amb un topall de 500 euros anuals. Per a famílies nombroses, monoparentals o en declaració conjunta, el límit puja fins als 1.000 euros. La suma de les bases imposables no ha de superar els 30.000 euros (individual) o 45.000 euros (conjunta).