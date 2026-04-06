Nou mur per l’accés a Vallparadís des del carrer del Doctor Pearson

L’accès al parc de Vallparadís des del carrer del Doctor Pearson, que es fa a través d’unes escales, podrà reobrir gràcies a la construcció d’un nou mur de contenció, una mesura inclosa en el projecte d’estabilització que l’Ajuntament de Terrassa ja ha tret a licitació. Aquest pas, situat a la cruïlla dels carrers del Doctor Pearson i de Salmerón, es manté tancat per seguretat.
Els constants despreniments del talús, molt pronunciat, estan descalçant “un mur ceràmic, límit posterior d’una de les finques amb el parc”, on ja s’havien instal·lat uns ancoratges. Per posar remei definitiu a aquesta inestabilitat i garantir la seguretat dels vianants, la intervenció preveu que aquest “mur de contenció de formigó” tingui 35 centímetres de gruix. L’estructura s’assentarà sobre una fonamentació sòlida, formada per “una sabata correguda suportada per un sistema de micropilons col·locats a portell”, una tècnica habitual en zones amb situacions geològiques complexes. A més, l’actuació s’aprofitarà per reurbanitzar el tram d’escales afectat i assegurar un drenatge adequat de les aigües pluvials.
Les obres tenen un pressupost base de 155.380,63 euros, una xifra que s’enfila fins als 188.010,56 euros un cop aplicat el 21 % d’IVA. L’empresa adjudicatària disposarà d’un termini d’execució de quatre mesos per recuperar l’enllaç per al veïnat. Les ofertes es poden presentar fins al 28 d’abril i, atesa la naturalesa de la intervenció i la urgència per frenar els despreniments, l’administració no ha dividit el contracte en lots, i el projecte “constitueix una única unitat funcional”. Les constructores que optin al concurs públic hauran d’acreditar la seva solvència i criteris d’igualtat social.