De ser "quatre gats", a centenars: les Caramelles i un Poble de Sant Pere abarrotat

Les Caramelles s'han consolidat com una de les grans cercaviles de la ciutat. Terrassa ha parlat -més ben dit, demostrat-, sortint al carrer per a seguir de ben a prop aquesta renovada tradició. Des de la seva recuperació, ara farà cinc anys, no s'havia vist tanta expectació en forma de seguiment. Tocades les 11 hores, la comparsa s'ha reunit a la plaça del Vapor Ventalló essent prop d'una cinquantena de caramellers, i ha anat reclutant curiosos i seguidors al seu pas fins arribar a l'Antic Poble de Sant Pere, on la xifra podia superar ben bé els dos centenars de persones. "El primer any que vam recuperar les Caramelles, podríem dir que érem quatre gats. Estem molt contents amb aquesta rebuda. També ajuda el fet d'anar a parar a Sant Pere, amb aquesta estructura de poble, que fa que molta gent d'allà sumi i hi participi", explicava Carles Llongueras, músic i carameller responsable del ritme de la cercavila.
El públic que s'hi aplegava era de tota mena. Evidentment, hi havia veterans que les han viscudes des de petits, però també s'hi han apuntat joves i infants, dos col·lectius creixents en aquesta festivitat, reconeixien organitzadors. "Els més grans, les recordem de la infantesa, però hi ha gent jove que no les havia viscut mai. És important recuperar aquesta tradició, tenir contacte amb la gent, i cantar, i ballar, i compartir una estona de menjar, és ben bé això", esmenta Llongueras.
Al llarg de tot el recorregut, s'hi han cantat clàssics tradicionals de la nostra cultura com "La Filomena", "La Muntanyeta" o "Marieta Cistellera", per a donar la benvinguda a la primavera i al bon temps. Els participants més fidels lluïen barretines, mocadors, faixes o espardenyes d'un color vermell imponent. "És un color viu, estem en plena primavera. També representa la resurrecció de Jesucrist, la Pasqua", apuntava Llongueras. I, malgrat hi hagués gent creient o no entre la comparsa, el vermell brillava per sobre de tot, més enllà de la religió.
La iniciativa, recuperada i impulsada per La Xemeneia, juntament amb l'Aula de Música Tradicional Terrassenca i l'AVV de l'Antic Poble de Sant Pere, ha incorporat enguany, com a novetat, la participació dels Geganters de Terrassa, acompanyats pels Bastoners de Sant Pere, habituals a la cita. La Carmeta i l'Antoni Masseguer han estat els gegantons encarregats de liderar en tot moment la comparsa des de bon inici, fins a culminar a la Seu d'Ègara. Allà hi eren esperant els Bastoners de Sant Pere, que han rebut els caramellers a ritme de bastó.
Cistells, llaminadures i eufòria
La part més esperada d'aquesta tradició, com no podia ser d'altra manera, era el festí. Després de diverses cançons, interpretades per grans i petits, la cercavila s'ha dirigit pels carrers de Sant Pere, on els veïns els esperaven amb refrigeri i "snacks". Com mana la tradició, els caramellers s'han acostat a alguns d'aquests balcons, i han alçat un cistell per a que els veïns hi dipositessin llaminadures, galetes, ampolles i més menjar per a tota la colla. Tot plegat, si des de la comparsa s'entonava amb il·lusió i energia alguna de les seves cançons, a canvi.