Terrassa és el segon municipi català amb més empreses del sector del "packaging"

Terrassa és el segon municipi català amb més empreses del sector de l'envàs i l'embalatge. Així consta en l’estudi "El sector del packaging a Catalunya" elaborat per ACCIÓ –l’agència per al creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball-, en col·laboració amb el Packaging Clúster. Segons l'informe, la nostra ciutat acull 28 empreses d'aquest àmbit, situant-se només per darrere de Barcelona (amb 90) i just davant de Barberà del Vallès (27).
La província de Barcelona concentra més del 80% de les empreses de "packaging" a Catalunya i el Vallès Occidental hi té un pes rellevant. Fins a 8 dels 15 municipis que acullen més negocis del sector pertanyen a la comarca i 4 dels 5 primers són vallesans.
D'acord amb l'estudi, el sector a Catalunya genera un volum de negoci de 12.227 milions d’euros, l’equivalent a gairebé el 4% del PIB català, i agrupa 855 empreses que donen feina a 36.512 persones. L’informe també posa en rellevància que Catalunya és la segona regió de la UE en nombre de projectes d’inversió estrangera captats en aquest sector durant el període 2020-2025, només per darrere de la regió alemanya de Rin del Nord-Westfàlia.
En el marc de l’informe, el sector del "packaging" comprèn tota la cadena de valor de l’envàs i l’embalatge, des del disseny fins al reciclatge, i el procés que garanteix la protecció, el transport, la comunicació, la sostenibilitat i l'ús òptim dels productes. Per a l’estudi s’han tingut en compte totes aquelles empreses dedicades a la fabricació d’envasos i embalatges, els fabricants de maquinària, els proveïdors de matèries primeres, les companyies de serveis, i les empreses centrades en el disseny gràfic o industrial d’embalatge i envasat.
Segons l’estudi, els fabricants d’envasos i embalatges representen el grup principal d’empreses del sector, amb més del 70% del total de companyies. El segueixen els fabricants de maquinària, amb un 11%, les empreses dedicades als serveis -tant de disseny de "packaging" com de serveis d’envasat per a tercers-, amb un 10%, i els proveïdors de matèries primeres i d’altres materials per als fabricants d’envasos -com resines, adhesius, tintes i utillatges-, amb un 8%.
Per altra banda, l’informe també destaca que es tracta d’un sector madur i arrelat, ja que el 83% de les empreses es van establir fa més de deu anys. De fet, aquestes empreses amb més d’una dècada de trajectòria concentren gairebé la totalitat de treballadors i del volum de negoci, amb el 97% dels treballadors i el 98% de la facturació. Addicionalment, el document remarca que es tracta d’un sector obert al món, ja que el 65% de les empreses són exportadores regulars.
L'estudi repassa la cadena de valor del sector del "packaging" a Catalunya i entre les empreses que destaca hi apareix A.O.E. Plastics, distribuïdora i agent de suports plàstics per a diferents sectors ubicada al polígon industrial de Can Parellada, com a proveïdora dels fabricants d'envasos. També es menciona Tallers Fiestas, a la Grípia, com a empresa d’utillatges per fabricar envasos.
Com a centres tecnològics i de recerca relacionats amb tecnologies d’aplicació al sector hi surt Leitat.